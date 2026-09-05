به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر شنبه در آیین استقبال از تیم بسکتبال دختران سلیمانیه اظهار کرد: تعاملات ورزشی میان کردستان و سلیمانیه در ماه‌های اخیر روند تازه‌ای پیدا کرده و تلاش می‌شود این ارتباطات در قالب یک برنامه جامع و منسجم دنبال شود.

وی با اشاره به رفت‌وآمد تیم‌های ورزشی دو طرف افزود: حضور ورزشکاران کردستان در سلیمانیه و متقابلاً میزبانی از ورزشکاران این منطقه در سنندج، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری ارتباطی مستمر و دوسویه است که علاوه بر تقویت مناسبات فرهنگی، می‌تواند به انتقال تجربه و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کمک کند.

خاکی، بسکتبال را یکی از رشته‌های دارای ظرفیت در استان دانست و بیان کرد: برخورداری کردستان از مربیان و کادر فنی توانمند، سابقه موفق در رقابت‌های کشوری و حضور پرشمار تماشاگران در مسابقات لیگ، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی با سلیمانیه ایجاد کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: حضور یکی از مربیان و ورزشکاران توانمند استان در جایگاه سرمربی تیم نوجوانان زیر ۱۷ سال نیز نشان‌دهنده ظرفیت فنی موجود در این رشته است و می‌توان از این توانمندی برای برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقای دانش مربیان و تبادل تجربیات استفاده کرد.

وی با اشاره به روند میزبانی از تیم بسکتبال دختران سلیمانیه گفت: حضور این تیم در سنندج با هماهنگی انجام شد و تلاش مجموعه ورزش استان این است که میزبانی مناسبی از ورزشکاران منطقه همجوار داشته باشد.

ورزش بستری برای معرفی ظرفیت‌های کردستان

خاکی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری کردستان اشاره کرد و افزود: میزبانی از تیم‌های ورزشی تنها به برگزاری مسابقات و برنامه‌های فنی محدود نمی‌شود و ورزشکاران می‌توانند در کنار حضور در رقابت‌ها و دوره‌های آموزشی، با بخشی از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان نیز آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این ارتباطات در چارچوب سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان برای تقویت مناسبات ورزشی استان‌های مرزی دنبال می‌شود و با نهایی شدن سند همکاری، امکان برگزاری مسابقات رفت‌وبرگشت، اردوهای مشترک و برنامه‌های آموزشی در رشته‌های مختلف و شهرستان‌های استان فراهم خواهد شد.