به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین که مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز بیست و سوم ربیع الاول، سالروز ورود کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم، به تبیین جایگاه رفیع آن حضرت در کلام معصومین (ع) پرداخت.

وی ادامه با اشاره به روایات مستند درباره فضیلت زیارت کریمه اهل بیت، بر پاداش عظیم و کم نظیر زیارت آن حضرت تاکید کرد و گفت: زیارت ایشان پاداشی بی نظیر دارد، چنان که امام رضا علیه السلام در این خصوص فرمود: «مَنْ زارَها فَلَهُ الْجَنَّةُ» کسی که فاطمه معصومه را زیارت کند بهشت برای او خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر جایگاه والای قم به عنوان حرم اهل بیت (علیهم السلام) به روایت امام صادق استناد کرد و افزود: «وَ لَنا حَرَماً و هُو قُمُّ و سَتُدْفَنُ فی‌ها اِمْرَأَةٌ مِنْ وُلْدی تُسمَّی فاطِمَةَ، مَنْ زارَها وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» و برای ما حرمی است و آن شهر قم است و به زودی زنی از فرزندان من در آن جا دفن می‌شود که نامش فاطمه می‌باشد. هر کس او را زیارت کند، بهشت برای او واجب است، آن حضرت همچنین در ارتباط با شرافت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها فرمود: به درستی که از برای خداوند تعالی حرمی است که آن مکه است و از برای حضرت رسول صلی الله علیه وآله حرمی است که او مدینه است و از برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی است که او کوفه است و از برای ما اهل بیت حرمی است که او قم است.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه، با اشاره به آثار سفر رئیس قوه قضاییه به هند، حضور ایشان در اجلاس بریکس آینه‌ای تمام نما از تظلم‌خواهی مردم ایران در سطح جهانی توصیف کرد و گفت: این حضور نمایشی از صدای مظلومان و تظلم خواهی ملت ایران در عرصه بین المللی است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه با پرواز «میناب ۱۶۸» عازم هند شد، با دعوت برای صلح پایدار جهانی و ایستادگی در برابر متجاوزان، پیام مقاومت و حق طلبی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند، ایشان نه به عنوان یک مقام اداری، بلکه به عنوان سفیر و نماینده حق طلبان و مظلومان در اجلاس بریکس حضور یافت.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً سفری برای حضور در یک اجلاس قضایی نیست؛ عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه نه به عنوان یک مقام اداری، بلکه به عنوان نماینده مظلومان، صدای حق‌طلبان و به عنوان سفیر تظلم‌خواهی مردم ایران در اجلاس بریکس حضور یافت.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های رسیدگی الکترونیک، این اقدام را عاملی موثر در تسریع امور، کاهش اطاله دادرسی و یکی از اولویت‌های کاری دیوان عالی در سال ۱۴۰۵ برشمرد و خاطرنشان کرد: تعداد شعب الکترونیکی دیوان در آینده‌ای نزدیک افزایشی چشمگیر خواهد داشت و معاونین مربوط را مامور کردند در جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راهکار تسریع و رفع اشکالات و زیرساخت را بررسی و اقدام لازم را معمول دارند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان فرارسیدن ۱۴ شهریورماه سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله قدوسی را نیز گرامی داشت و ایشان را الگوی مبارزه با ظلم و استقامت در مسیر احقاق حق دانست و تاکید کرد که راه این شهید بزرگوار، همواره چراغ راه مجموعه قضایی کشور خواهد بود.