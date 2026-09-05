سلیمی: طرفداران غرب تمایل ندارند ایران با چین ارتباط داشته باشد

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار برخی اظهارات و مطالب رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری خلق چین، سفر نماینده ویژه کشورمان در امور چین و گسترش روابط تهران و پکن را مشروط به تحقق مجموعه‌ای از شروط از سوی جمهوری اسلامی کرده است، ضمن تکذیب این موضوع، از افرادی که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند انتقاد کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که ما با مسائل و اتفاقات مختلفی مواجه هستیم و چین نیز یکی از کشورهایی است که تعاملات گسترده‌ای با آن داشته و داریم، این سؤال مطرح است که چرا برخی افراد در داخل، مسائل را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویا دنیا منحصر به غرب و آمریکا است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی افراد از آنجایی که در آمریکا خانه خریده و در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تمایل ندارند که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد و اگر رابطه ایران با بعضی از کشورهای غربی شکراب باشد، این افراد عزا می‌گیرند.

وی با اشاره به دسته دیگری از افراد که چنین دیدگاهی دارند، گفت: برخی دیگر از این افراد کسانی هستند که وارد یک کانال اشرافی‌گری شگفت‌انگیزی شده‌اند. اینها هم به دلیل اینکه از آبشخور مبانی غربی به آلاف و الوف رسیده‌اند، تمایل ندارند ایران با کشورهای دیگر از جمله چین ارتباط داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این افراد به دنبال بر هم زدن ارتباطات کشور هستند تا شرایط برای کشور سخت باشد و جمهوری اسلامی تن به تسلیم و ذلت دهد، اما این آرزو را به گور خواهند برد.

سلیمی نکته سوم را استفاده این افراد از هر ابزاری برای رسیدن به اهداف خود دانست و اظهار کرد: اینها از هر ابزاری برای اینکه اهداف خودشان را که خلاصه می‌شود در ارتباط و تسلیم‌پذیری، دنبال کنند، استفاده می‌کنند.

وی تأکید کرد: نباید ناامیدی را در جامعه پمپاژ کرد. متاسفانه این نوع اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کشور نیازمند تقویت روابط با کشورهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های متنوع بین‌المللی است و نباید با طرح مطالب نادرست و ایجاد فضای ناامیدی، مسیر کشور به سمت تسلیم و ذلت سوق داده شود.