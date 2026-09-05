۶ پرونده به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در استان قم با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی ضمن اعلام این خبر و تقدیر از شعبه ۹ شورای حل اختلاف اظهار کرد: با مساعی ارزنده و پیگیری‌های مستمر همکاران در شعبه ۹ شورای حل اختلاف، ۶ فقره پرونده مهم حقوقی و خانواده به ارزش مجموعاً ۱۲۰ میلیارد تومان از طریق سازش و مصالحه قطعی طرفین مختومه شد.

وی ادامه داد: این پرونده‌ها شامل ۴ فقره مطالبه مهریه، یک فقره مطالبه اجرت‌المثل به ارزش میلیاردی و یک فقره الزام به تنظیم سند رسمی ملک بوده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصلاح ذات‌البین و فرهنگ غنی صلح و گذشت، به رضایت کامل طرفین انجامید.

رئیس‌کل دادگستری قم در پایان با تاکید بر نقش راهبردی شوراهای حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، خاطرنشان کرد: چنین دستاوردهایی نشان‌دهندهٔ اثربخشی رویکرد تحولی دستگاه قضایی در ترویج فرهنگ مصالحه و تحکیم آرامش اجتماعی است که امیدواریم این موفقیت‌ها الگویی برای سایر شعب و نویدبخش تداوم این روند در سراسر استان باشد.