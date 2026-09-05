به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز شنبه با محکوم کردن ادامه تجاوز اشغالگران قدس علیه کشور لبنان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رژیم صهیونیستی باید کشتار غیرنظامیان در لبنان، به‌ ویژه کودکان و نوجوانان را متوقف کند.

وزیر امور خارجه کوبا در ادامه اضافه کرد: در ۶ ماه گذشته، این رژیم ۲۵۷ کودک را به قتل رسانده و ۱۰۰۹ نفر دیگر را مجروح کرده است؛ آماری که به معنی کشته یا مجروح شدن به‌ طور میانگین بیش از ۷ کودک در هر روز است.

برونو رودریگز سپس افزود: علاوه بر این، ۴۳۴۸ نفر نیز به دست نیروهای اسرائیلی کشته و ۱۲۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند. آن‌ ها «صدمات جانبی» نیستند؛ بلکه این بخشی از توحشی هستند که اسرائیل می‌کوشد با مصونیت از مجازات در خاورمیانه (غرب آسیا) مرتکب شود.