به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از چند منبع امنیتی اعلام کرد ارتش این رژیم پس از تخریب تونل‌ها در منطقه علی‌الطاهر، برای کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان آماده می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل درباره ایجاد یک منطقه امنیتی جدید در جنوب لبنان که به مرزهای اسرائیل نزدیک‌تر باشد، بحث و بررسی کرده است.

این منابع امنیتی اعلام کردند ارتش اسرائیل عقب‌نشینی خواهد کرد و در فاصله‌ای نزدیک‌تر به مرزهای فلسطین اشغالی و در عمق ۳ تا ۴ کیلومتری مستقر خواهد شد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد طرح استقرار مجدد نیروهای ارتش این رژیم «خط خاکستری» نام دارد و در این منطقه، نقاطی برای انجام عملیات ایجاد خواهد شد.