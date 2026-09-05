به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کالا و خدمات استان با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی موجود، اظهار کرد: این قرارگاه در شرایط فعلی مأموریتی اضطراری و زمانمند دارد و باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، زمینه تصمیمگیری سریع و مدیریت مؤثر بازار را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظارت بر بازار افزود: قرارگاه نباید صرفاً پس از احراز تخلف وارد عمل شود، بلکه باید به سمت پایش مستمر، پیشگیری و مداخله هدفمند حرکت کند.
استاندار زنجان تصریح کرد: تعداد بازرسیها بهتنهایی نشانه اثربخشی و مدیریت مؤثر بازار نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شناسایی منشأ واقعی افزایش قیمتها، کمبودها، احتکار و عرضه خارج از مسیر و اقدام بهموقع برای رفع آنهاست.
صادقی با اشاره به انجام بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بازرسی و تشکیل ۲۶۳ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون در استان، گفت: این اقدامات قابل تقدیر است، اما باید کیفیت و نتیجه بازرسیها نیز مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت دستگاهها به سمت نقاط و کالاهای دارای بیشترین اثر بر معیشت مردم هدایت شود.
وی بر مدیریت یکپارچه بازار تأکید کرد و افزود: تقسیم کار روشن، اشتراکگذاری اطلاعات، حضور میدانی و تصمیمگیری سریع، چهار محور اصلی فعالیت قرارگاه است و دستگاهها نباید بهصورت موازی و بدون هماهنگی عمل کنند.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت رصد زنجیره کامل تأمین کالا اظهار کرد: نظارت باید از تولید و مبادی ورودی کالا تا عمدهفروشی، انبار، توزیع و عرضه ادامه داشته باشد و خروج کالاهای اولویتدار و مورد نیاز استان نیز بهصورت جدی مدیریت شود.
صادقی گفت: باید مشخص شود کدام کالا، در کدام حلقه زنجیره تأمین و در کدام شهرستان بیشترین فشار را بر مردم وارد میکند تا بر اساس این اطلاعات، اولویتهای نظارتی تعیین و منابع و نیروهای بازرسی به شکل هدفمند به کار گرفته شوند.
وی معاونت هماهنگی امور اقتصادی را مسئول یکپارچهسازی اطلاعات و هماهنگی دستگاهها در قرارگاه دانست و افزود: فهرست کالاهای پرمصرف و مؤثر بر سبد معیشت مردم باید تهیه و قیمت، موجودی، روند توزیع و تخلفات آنها بهصورت مستمر پایش شود و گزارش هفتگی رصد بازار در اختیار قرارگاه قرار گیرد.
استاندار زنجان همچنین بر توسعه نظارت هوشمند تأکید کرد و گفت: سامانه هوشمند مدیریت بازار باید از یک ابزار صرفاً ثبت اطلاعات به ابزاری برای تحلیل و تصمیمگیری تبدیل شود تا تصمیمات قرارگاه بر مبنای دادههای دقیق و بهروز اتخاذ شود.
صادقی از تشکیل قرارگاههای شهرستانی ذیل قرارگاه استانی خبر داد و اظهار کرد: فرمانداران باید با تشکیل این قرارگاهها، مسائل بازار در شهرستان خود را بهصورت مستمر بررسی کرده و نتایج و اولویتهای شناساییشده را برای تصمیمگیری به دبیرخانه قرارگاه استان منتقل کنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مردم در نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: مردم زنجان در شرایط دشوار گذشته همراهی و همکاری ارزشمندی با مجموعههای نظارتی داشتهاند و این ظرفیت باید برای شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار زنجان اطلاعرسانی دقیق را نیز بخشی از فرآیند نظارت بر بازار دانست و افزود: قیمتهای مصوب باید بهصورت روزانه از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی شود و رسانهها نیز با تبیین اقدامات نظارتی و پیامدهای قانونی تخلفات، در افزایش بازدارندگی و آرامش بازار نقشآفرینی کنند.
صادقی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر تخلفات سازمانیافته گفت: جرایم اقتصادی به دلیل منافع مالی بالا میتوانند به سرعت سازمانیافته شوند و حتی تلاش کنند مسیرهای نظارتی را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین دستگاههای نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی باید اطلاعات مربوط به احتکار، قاچاق و تخلفات سازمانیافته را بهموقع در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
وی افزود: در مواردی که تخلفات دارای ابعاد کیفری، سازمانیافته یا اثرگذار بر امنیت اقتصادی و آرامش عمومی باشد، برخورد سریع و قانونی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی در اولویت قرار خواهد داشت.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاهها نباید بر اساس تعداد جلسات و مکاتبات انجام شود، خاطرنشان کرد: معیار موفقیت قرارگاه، نتیجهای است که مردم در بازار مشاهده و احساس کنند؛ باید ثبات بیشتر، دسترسی مناسب به کالا، کنترل موجودی و رصد قیمتها برای مردم ملموس باشد و هیچکس احساس نکند بازار رها شده است.
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