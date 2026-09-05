به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر شنبه در نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان اظهار کرد: دعوت به ارزشهای دینی و انقلابی زمانی اثرگذار خواهد بود که مردم نمود آن را در رفتار، پاکدستی، تقوا و تلاش مسئولان و فعالان این عرصه مشاهده کنند.
وی افزود: امروز جهاد تبیین تنها به بیان مطالب محدود نمیشود و حضور مؤثر در عرصه رسانه، فعالیت اجتماعی و پاسخگویی به شبهات، نیازمند توانمندی علمی و تحلیلی نیروهای انقلابی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی به نسل جوان ادامه داد: شناخت تاریخ معاصر و تبیین واقعیتهای کشور برای دانشآموزان و دانشجویان اهمیت زیادی دارد و خانوادهها، معلمان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.
پورذهبی همچنین بر حفظ آرامش و وحدت تأکید کرد و گفت: مشکلات کشور با ناامیدی و اختلافافکنی حل نمیشود و باید با افزایش تلاش، همدلی و خدمترسانی، امید اجتماعی را تقویت کرد.
وی خاطرنشان کرد: وحدت ملی و مذهبی در کردستان یک سرمایه ارزشمند است و همه جریانهای اجتماعی و سیاسی باید از رفتارهایی که موجب ایجاد تنش و تفرقه میشود، پرهیز کنند.
وحدت شیعه و سنی سرمایه راهبردی کردستان است
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی گفت: همگرایی میان مذاهب در استان یک ظرفیت ارزشمند است که باید با هوشیاری و همکاری همه جریانها حفظ و تقویت شود.
حجتالاسلام سید محمد سادات اظهار کرد: هفته وحدت یک راهبرد برای تبدیل اختلافات مذهبی به فرصت همدلی و همبستگی مسلمانان است و در کردستان نیز نمونههای روشنی از این همگرایی وجود دارد.
وی افزود: شرایط حساس کشور ایجاب میکند جریانهای سیاسی و اجتماعی از ایجاد اختلاف پرهیز کرده و برای تقویت آرامش، امید و انسجام ملی تلاش کنند.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت ادامه داد: در وضعیت فعلی باید ضمن توجه به کاستیها، از دولت برای عبور از مشکلات حمایت کرد و ظرفیت جریانهای سیاسی نیز در مسیر کمک به مدیریت استان به کار گرفته شود.
سادات همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر مسئولان با جریانهای سیاسی تأکید کرد و گفت: هدف ما سهمخواهی نیست، بلکه آمادگی داریم به عنوان مشاورانی امین، ظرفیتهای خود را برای حل مسائل و پیشرفت استان در اختیار مدیریت اجرایی قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تقویت امید اجتماعی، تبیین دستاوردها و حفظ وحدت، از ضرورتهای امروز جامعه است و با همراهی مردم، نیروهای مسلح و مسئولان میتوان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد.
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