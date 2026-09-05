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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

گودرزی: لایروبی ۷۶ هزار مترمکعبی مسیل‌های مانه به پایان رسید

گودرزی: لایروبی ۷۶ هزار مترمکعبی مسیل‌های مانه به پایان رسید

مانه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: فاز اول نهضت لایروبی مسیل‌های شهرستان مانه با ۷۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و هزینه ۹ میلیارد ریال به پایان رسید.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فاز اول نهضت لایروبی مسیل‌های شهرستان مانه با حجم ۷۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در ۱۱ نقطه از این شهرستان به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات با مشارکت و همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت آب منطقه‌ای و با ۴۵۰ ساعت کارکرد ماشین‌آلات انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به هزینه‌های این طرح، تصریح کرد: برای اجرای این عملیات، ۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

گودرزی اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در راستای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت روان‌آب‌ها دانست و خاطرنشان کرد: این طرح باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند و سایر استان‌های کشور از تجربه اجرای این طرح الگوبرداری کرده‌اند.

وی بر آغاز فاز دوم عملیات لایروبی بلافاصله پس از پایان فاز اول تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، نباید وقفه‌ای در اجرای این نهضت ایجاد شود و لازم است فاز دوم عملیات در اسرع وقت آغاز شود.

کد مطلب 6938347

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