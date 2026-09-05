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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

خراسان رضوی نایب‌قهرمان المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری کشور شد

خراسان رضوی نایب‌قهرمان المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری کشور شد

مشهد- تیم وزنه‌برداری خراسان رضوی با کسب ۴۶۰ امتیاز، عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۳ سال را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری کشور با حضور استعدادهای برتر استان‌های مختلف برگزار شد و در پایان، نمایندگان خراسان رضوی با عملکردی موفق و کسب مجموع ۴۶۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی تیمی قرار گرفتند.

در پایان این مسابقات، همدان با ۵۰۸ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد، خراسان رضوی با ۴۶۰ امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و اردبیل با ۳۶۵ امتیاز به مقام سوم دست یافت.

آذربایجان غربی نیز با ۳۶۵ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت و استان‌های فارس با ۳۵۵، البرز با ۳۰۲، تهران و اصفهان هر کدام با ۲۹۱ و کرمان با ۲۹۰ امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

کسب عنوان نایب‌قهرمانی کشور توسط وزنه‌برداران نوجوان خراسان رضوی، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این استان در رده‌های پایه و روند رو به رشد استعدادپروری در رشته وزنه‌برداری است.

کد مطلب 6938401

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