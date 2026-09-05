به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محبوبی، مدیر دفتر مشترکین و سرمایهگذاری شرکت آب منطقهای مازندران، در تشریح جزئیات موضوع واژگون قایق موتوری در آب بندان الندان که پنج مصدوم داشت، اظهار کرد: فعالیت قایق موتوری که در حادثه اخیر واژگون شد، در چارچوب فعالیتهای تعیینشده برای مجموعه قرار نداشته و موضوع از سوی شرکت آب منطقهای در حال بررسی است.
وی افزود: آببندان الندان با توجه به ظرفیتهای موجود، از جمله قابلیتهای گردشگری و امکان مشارکت جوامع محلی، در سال ۱۴۰۰ و از طریق فراخوان مشارکت به یک شرکت تعاونی فعال در روستای الندان واگذار شد.
محبوبی با اشاره به اینکه نوع فعالیت بهرهبردار در قرارداد بهصورت مشخص تعیین شده است، ادامه داد: بهرهبردار موظف بوده تمام فعالیتهای خود را در محدوده مفاد قرارداد و مطابق ضوابط تعیینشده انجام دهد و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب نیازمند بررسی و مجوزهای لازم است.
مدیر دفتر مشترکین و سرمایهگذاری شرکت آب منطقهای مازندران تصریح کرد: بر اساس ضوابط پیشبینیشده، سرمایهگذار اجازه استفاده از پدالو در آببندان را داشته، اما استقرار و استفاده از قایق موتوری در این مجموعه جزو فعالیتهای مجاز نبوده است.
وی گفت: با وجود این محدودیت، طی روزهای اخیر یک فروند قایق موتوری توسط مستأجر به آببندان منتقل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است؛ موضوعی که اکنون در پی وقوع حادثه، از سوی شرکت آب منطقهای مازندران در حال بررسی است.
محبوبی درباره علت احتمالی حادثه نیز بیان کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال میرود واژگونی قایق ناشی از خطای انسانی و نداشتن تسلط و کنترل کافی قایقران بوده باشد، اما نمیتوان پیش از تکمیل بررسیها درباره علت قطعی حادثه اظهارنظر کرد.
وی تأکید کرد: بررسی دقیق حادثه و ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد و همکاران شرکت آب منطقهای مازندران در حال بررسی موضوع هستند تا مشخص شود قایق موتوری با چه مجوزی وارد آببندان شده و نحوه فعالیت آن تا چه اندازه با مفاد قرارداد و ضوابط تعیینشده مطابقت داشته است.
مدیر دفتر مشترکین و سرمایهگذاری شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان بررسیها مشخص شود مستأجر برخلاف مفاد قرارداد و ضوابط ابلاغشده اقدام کرده و مرتکب تخلف شده است، شرکت آب منطقهای مازندران اقدامات قانونی لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
آببندان الندان در شهرستان ساری، علاوه بر کارکردهای مرتبط با منابع آبی و کشاورزی، از ظرفیتهای قابل توجهی برای فعالیتهای گردشگری و حضور جوامع محلی برخوردار است؛ ظرفیتی که بهرهبرداری از آن نیازمند رعایت دقیق ضوابط و چارچوبهای تعیینشده برای حفظ ایمنی و صیانت از منابع آبی است.
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