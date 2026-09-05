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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

وزیر صمت به تهران بازگشت

وزیر صمت به تهران بازگشت

اهواز - وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سفر به استان ایلام، وارد اهواز شد و در نشستی کوتاه با استاندار خوزستان، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های صنعتی و معدنی استان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه شنبه در حاشیه سفر خود به استان خوزستان در نشستی کوتاه با سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت استان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای خوزستان در بخش‌های صنعتی و معدنی افزود: بررسی راهکارهای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری در این استان از محورهای اصلی این نشست بود.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه وزارت صنعت؛ معدن و تجارت به ظرفیت‌های استان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل مستمر با وزارتخانه، شاهد رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهش اقتصادی در استان باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از این دیدار کوتاه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز عازم تهران شد.

کد مطلب 6938479

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