۱۱.۵ همت تسهیلات برای رونق تولید در خوزستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در پایان نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان اظهار داشت: این تسهیلات در چارچوب سفر رئیس‌جمهور به خوزستان تصویب شده و باید سازوکار اجرایی آن به سرعت طراحی شود تا چرخ‌های تولید در استان با شتاب بیشتری به حرکت درآید.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه برای توزیع عادلانه و هدفمند این تسهیلات خبر داد و افزود: این منابع باید به صورت منطقی و برنامه‌ریزی‌شده در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا اثرگذاری بیشتری در رونق تولید داشته باشد.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدات داخلی استان، گفت: ادارات، سازمان‌ها و نهادهای عمومی باید اولویت خرید خود را به محصولات تولیدی خوزستان اختصاص دهند تا از این طریق چرخ‌های اقتصاد استان تقویت شود.

استاندار خوزستان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فنی داخل استان برای تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات تأکید کرد و افزود: نیروهای متخصص و کارآمد در خوزستان حضور دارند که می‌توانند این خدمات را با کیفیت مطلوب ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی توزیع ارز در مرزهای استان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، شعب بانک‌ها و باجه‌های مرزی در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند تا زائران با مشکل مواجه نشوند.

موالی‌زاده از افزایش ساعات کاری شعب بانک ملی و پست بانک در استان خبر داد و افزود: ۱۷ شعبه بانک ملی، ۱۸ شعبه پست بانک و ۱۴۹ باجه در حال حاضر به ارائه خدمات ارزی مشغول هستند تا مشکلات مردم در این زمینه کاهش یابد.