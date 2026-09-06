وحید نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته تعاون، ظرفیت‌ها و وضعیت تعاونی‌های شهرستان اردستان بررسی شده و در حال حاضر ۱۷۶ شرکت تعاونی در شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۱۲۳ تعاونی فعال و در دست اجرا و ۵۳ تعاونی غیرفعال و راکد هستند.

وی افزود: بر این اساس حدود ۷۰ درصد تعاونی‌های شهرستان فعال و در دست اجرا بوده و ۳۰ درصد نیز در وضعیت غیرفعال و راکد قرار دارند که احیای تعاونی‌های راکد می‌تواند ظرفیت جدیدی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی در شهرستان ایجاد کند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: از مجموع تعاونی‌های شهرستان، ۷۳ تعاونی در اردستان، ۳۹ تعاونی در زواره و ۱۱ تعاونی در مهاباد قرار دارند.

نقوی تصریح کرد: سهم نسبی تعاونی‌های فعال و در دست اجرا در شهرهای شهرستان شامل ۶۰ درصد در اردستان، ۳۱ درصد در زواره و ۹ درصد در مهاباد است.

وی بیان کرد: تعاونی‌های شهرستان در مجموع برای یک هزار و ۴۶۷ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند که ۸۶۶ نفر مربوط به اردستان و مهاباد و ۶۰۱ نفر مربوط به زواره است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان ادامه داد: مجموع اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستان نیز یک هزار و ۵۰۴ نفر است که ۹۶۱ نفر در اردستان و مهاباد و ۵۴۳ نفر در زواره عضویت دارند.

نقوی اضافه کرد: سیزدهم تا نوزدهم شهریورماه به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده و سیزدهم شهریور نیز روز تعاون است و شعار «با تعاون قدرت می‌گیریم و آینده را می‌سازیم» محور برنامه‌های این هفته است.

وی یادآور شد: پیگیری مستمر امور تعاونی‌ها، نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و تسهیل فرآیند تأسیس شرکت‌های تعاونی از جمله اقدامات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از این بخش است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ چهار شرکت تعاونی در شهرستان تأسیس شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۵۰ درصدی داشته است و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز دو شرکت تعاونی جدید به ثبت رسیده است.

نقوی خاطرنشان کرد: رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و پرسش‌های اعضای تعاونی‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای ارتقای دانش مدیران و اعضای شرکت‌های تعاونی از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی تصریح کرد: توسعه بخش تعاون نیازمند تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران و اعضای تعاونی‌هاست و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت موجود، زمینه تقویت تعاونی‌ها، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان اردستان فراهم شود.