به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان شنبه شب در تجمع مردمی شهرستان آمل با انتقاد از انتشار شایعات و اخبار ناقص در فضای مجازی پیرامون وقایع تپه علی‌الطاهر اظهار داشت: دشمن در یک جنگ ترکیبی به دنبال القای تسلط بر میدان است؛ در حالی که تسلط عملیاتی به معنای اشغال نیست، بلکه صرفاً استفاده از آتش توپخانه و حملات هوایی است که رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود از آن بهره می‌برد.

وی با تصریح بر اینکه تجهیزات اصلی حزب‌الله پیش از حملات از این منطقه خارج شده بود، افزود: عقب‌نشینی‌های محدود در برخی نقاط، بخشی از تاکتیک‌های نظامی است و نه شکست. حزب‌الله لبنان با حفظ ساختار فرماندهی و توان عملیاتی خود، همچنان مقتدرانه در صحنه حضور دارد و آماده است در صورت پیشروی متجاوزان به سمت شهر نبطیه، پاسخی سخت و کوبنده به آنان بدهد.

امام جمعه آمل با بیان اینکه تصور پایان کار حزب‌الله توهمی بیش نیست، خاطرنشان کرد: این جنبش برخلاف روایت‌های جعلی دشمن، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه ظرفیت‌های عملیاتی خود را برای مراحل بعدی نبرد حفظ کرده است. یعقوبیان در بخش دیگری از سخنان خود، به تغییر موازنه قدرت در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز حتی مقامات آمریکایی نیز به دلیل فشارهای ناشی از جبهه مقاومت، در ناامنی به سر می‌برند.

وی در پایان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران بر آرمان‌های انقلاب و حمایت از تدابیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: تمام ائتلاف غرب و صهیونیسم در میدان حاضر شده‌اند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و توان داخلی، بدون هراس از تهدیدات، در برابر هر نوع تعرضی با همان سطح از قدرت ایستادگی خواهد کرد.