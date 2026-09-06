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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۴

افزایش موارد آنفلوانزا در کشور

افزایش موارد آنفلوانزا در کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از افزایش موارد ابتلا به ویروس آنفلوانزا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، درباره وضعیت آنفلوانزا در کشور، گفت: میزان موارد آنفلوانزا نیز در هفته گذشته مقداری افزایش داشته و حدود ۵.۵ درصد از افرادی که با علائم عفونت‌های تنفسی به مراکز بهداشتی درمانی بستری و سرپایی مراجعه کرده‌اند، از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین نوع آنفلوانزای در گردش در جامعه، آنفلوانزای نوع B است که می‌تواند با علائمی مانند کوفتگی بدن، تب، سردرد و سایر علائم غیراختصاصی همراه باشد.

مرادی تأکید کرد: آنفلوانزا بیماری غیرمعمولی نیست و بر اساس یافته‌های نظام دیده‌بانی تا این لحظه، انواع آنفلوانزای در گردش در کشور نیز همان انواعی هستند که در حال حاضر در سایر نقاط جهان در گردش هستند. راهکارهای پیشگیری از آنفلوانزا نیز تا حد زیادی مشابه توصیه‌هایی است که برای پیشگیری از کووید-۱۹ مطرح می‌شود.

کد مطلب 6938622
حبیب احسنی پور

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