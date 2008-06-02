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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد: تولید نانوپودر هیدروکسی آپاتیت با باکتری ایرانی برای ترمیم استخوان

در گفتگو با مهر عنوان شد: تولید نانوپودر هیدروکسی آپاتیت با باکتری ایرانی برای ترمیم استخوان

محققان کشورمان موفق به تولید نانو پودر هیدروکسی آپاتیت با استفاده از یک سویه باکتری بومی ایرانی با نام "سراشیا" شدند که برای ترمیم و بازسازی بافت آسیب دیده استخوان و پوشش دهی کاشتنیهای استخوانی به کار می رود.

مهندس بابک مستغاثی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیدروکسی آپاتیت کاربرد گسترده ای در پزشکی و دندانپزشکی دارد، گفت: نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت سازگاری زیستی بهتر و خواص مکانیکی مطلوب تری نسبت به نمونه های میکرومتری در محیط بدن از خود نشان می دهد. این کارایی مطلوب زمانی بهینه است که ذرات نانومتری هیدروکسی آپاتیت از اندازه و شکل یکنواخت و کمترین میزان آگلومره شدن (به هم چسبیدن) برخوردار باشند. 

وی تولید نانو هیدروکسی آپاتیت را با استفاده از یک سویه باکتری بومی ایرانی با نام "سراشیا" ذکر کرد و افزود: نانو ذرات  هیدروکسی آپاتیت به کمک روش رسوب دهی زیستی تولید شد که نسبت به نمونه های تولید شده به روشهای دیگر از شکل و اندازه یکنواخت تری برخوردار است ضمن آنکه میزان جسبندگی ذرات بسیار کمتر است.

مجری طرح خاطرنشان کرد: استفاده از باکتری در تولید نانوذرات هیدروکسی آپاتیت روشی ارزان و دوست دار محیط زیست است که به تولید نانوپودر با خواص بهینه و شباهت شگفت انگیز به هیدروکسی آپاتیت موجود در ساختار استخوان بدن انسان منجر می شود.

وی تاکید کرد: به دلیل خواص بسیار مطلوب پودر حاصل شده از این نانو ذرات هم می توان به طور بسیار مناسبی در کاربردهای قدیمی هیدروکسی آپاتیت مانند بازسازی بافت استخوانی و پوشش دهی کاشتنی های پزشکی و هم کاربردهای نوین هیدروکسی آپاتیت نانومتری چون انتقال دارو و ژن به داخل سلول استفاده کرد.

مستغاثی نزدیک بودن ساختار شیمیایی نمونه تولید شده به هیدروکسی آپاتیت موجود در ساختار بخش معدنی استخوان و دندان از مهمترین ویژگیهای این ماده نام برد و اظهار داشت: در مرحله بعد پارامترهای تولید هیدروکسی آپاتیت توسط باکتری مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای تولید بیشینه نانوذرات با بیشترین کیفیت به دست آمد. 

مجری طرح اندازه ذرات تولید شده را به طور متوسط 27 نانومتر دانست و با اشاره به کاربردهای این ماده ادامه داد: نانو پودر هیدروکسی آپاتیت که با کیفیت بالا به دست آمد برای ترمیم و بازسازی بافت آسیب دیده استخوان، پوشش دهی کاشتنی های استخوانی و به عنوان داربست مهندسی بافت استخوان به کار رود.  

وی این پروژه را گام مهمی در حوزه بیونانوتکنولوژی و گسترش مرزهای دانش دانست و به مهر گفت: با استفاده از نانو پودرهای هیدروکسی آپارتیت تولید شده، طرح "انتقال ژن به سلولهای موجود در بدن" در دست مطالعات مقدماتی است.

کد مطلب 693869

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