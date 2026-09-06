کیومرث جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با وجود شرایط ویژه حاکم بر کشور و محدودیت‌ها و چالش‌های ناشی از وضعیت موجود در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، فعالیت‌های عملیاتی و بازرگانی بندر دیر با همکاری کارکنان، جامعه دریایی، تجار و فعالان اقتصادی بدون وقفه ادامه دارد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر گفت: کارکنان بندر دیر با حفظ پایداری خدمات و بسیج تمامی ظرفیت‌های موجود، استمرار فعالیت‌های عملیاتی و بازرگانی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: بندر دیر در مقطع کنونی به عنوان یکی از فعال‌ترین و پویاترین بنادر کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی از زنجیره تأمین، توسعه تجارت دریایی و تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کند.

بندر دیر وارد عرصه واردات خودرو شد

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر ادامه داد: در همین راستا، آغاز فصل جدید فعالیت این بندر در حوزه واردات خودرو با پیگیری‌های مستمر و همکاری تجار و بازرگانان محقق شده و بسترهای لازم برای ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی از مبدأ کشور قطر فراهم شده است.

جوکار گفت: خودروهای وارداتی پس از ورود به بندر دیر، مراحل تشریفات ترخیص قطعی و همچنین ترانزیت را طی می‌کنند که تحقق این مهم نقطه عطفی در توسعه فعالیت‌های تجاری بندر محسوب می‌شود و می‌تواند ظرفیت تجاری جدید، پایدار و ارزشمندی در حوزه واردات و ترخیص خودرو ایجاد کند.

وی با اشاره به استمرار صادرات از بندر دیر به بندر الرویس قطر بیان کرد: عملیات صادرات کالا از بندر دیر به بندر الرویس قطر پس از وقفه چندماهه، بار دیگر به صورت منظم و روزانه از سر گرفته شده و روند صادرات بدون وقفه ادامه دارد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل انواع میوه و تره‌بار، آبزیان و سایر کالاهاست که تداوم این روند ضمن حفظ بازارهای هدف، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارزآوری برای کشور دارد.

جوکار همچنین از تداوم عملیات تخلیه کالاهای تجاری و اساسی در بندر دیر خبر داد و گفت: کالاهای وارداتی از مبادی مختلف از جمله امارات متحده عربی که بخش قابل توجهی از آنها کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور است، با رعایت الزامات و با سرعت و دقت لازم و بدون وقفه در این بندر تخلیه می‌شوند.

وی اظهار کرد: بندر دیر با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، نقش خود را در تسهیل ورود کالاهای مورد نیاز کشور به نحو مطلوب ایفا می‌کند.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر با اشاره به تداوم عملیات تخلیه شناورهای حامل کالای ملوانی گفت: همزمان با سایر فعالیت‌های تجاری، عملیات تخلیه شناورهای حامل کالای ملوانی نیز مطابق قانون جدید ساماندهی کالای ملوانی و بر اساس روال جاری بندر دیر با نظم و برنامه‌ریزی مناسب در حال انجام است.

جوکار افزود: ظرفیت عملیاتی بندر دیر به گونه‌ای است که در شرایط فعلی امکان تخلیه همزمان ۶ تا هفت فروند شناور باری بدون ایجاد وقفه در سایر فعالیت‌های تجاری و بندری وجود دارد که این موضوع بیانگر آمادگی کامل، توان عملیاتی مطلوب و مدیریت اثربخش مجموعه بندر دیر است.

وی ادامه داد: استمرار تمامی این فعالیت‌ها در شرایط ویژه کنونی، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، همدلی و تلاش بی‌وقفه کارکنان، هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های مستقر در بندر و همراهی فعالان بخش خصوصی است و ظرفیت بالای عملیاتی بندر دیر را در مدیریت شرایط خاص و ایفای نقش مؤثر در حفظ پایداری تجارت دریایی کشور نشان می‌دهد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر تأکید کرد: این بندر با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، همچنان در مسیر تحقق اهداف سازمانی، پشتیبانی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، توسعه صادرات و تقویت تجارت دریایی با تمام توان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.