النوری: اردوگاه الهول به طور کامل بسته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، کریم النوری معاون وزارت مهاجرت و امور مهاجران عراق اعلام کرد که اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه همچون یک بمب ساعتی بود که می‌توانست هر لحظه منفجر شود اما عراق توانست آن را خنثی کند و اکنون تنها شمار اندکی از افراد در آن باقی ماندند.

النوری گفت: تعداد آوارگان عراقی باقی مانده در الهول حدود ۱۲۰۰ نفر هستند که تعداد کمی محسوب می‌شود.

وی افزود که ۲۱ هزار نفر به مناطق اصلی زندگیشان بازگشتند و این رقم بزرگی است و هیچگونه نقض امنیتی در مناطقی که بازگردانده شدند، ثبت نشده است که نشان دهنده موفقیت عراق در بازپروری اجتماعی و روانی آنها است.

این مقام عراقی تاکید کرد که پرونده اردوگاه الهول به زودی به طور کامل بسته خواهد شد.