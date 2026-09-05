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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

النوری: اردوگاه الهول به طور کامل بسته خواهد شد

النوری: اردوگاه الهول به طور کامل بسته خواهد شد

یک مقام عراقی تاکید کرد که پرونده اردوگاه الهول به زودی به طور کامل بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، کریم النوری معاون وزارت مهاجرت و امور مهاجران عراق اعلام کرد که اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه همچون یک بمب ساعتی بود که می‌توانست هر لحظه منفجر شود اما عراق توانست آن را خنثی کند و اکنون تنها شمار اندکی از افراد در آن باقی ماندند.

النوری گفت: تعداد آوارگان عراقی باقی مانده در الهول حدود ۱۲۰۰ نفر هستند که تعداد کمی محسوب می‌شود.

وی افزود که ۲۱ هزار نفر به مناطق اصلی زندگیشان بازگشتند و این رقم بزرگی است و هیچگونه نقض امنیتی در مناطقی که بازگردانده شدند، ثبت نشده است که نشان دهنده موفقیت عراق در بازپروری اجتماعی و روانی آنها است.

این مقام عراقی تاکید کرد که پرونده اردوگاه الهول به زودی به طور کامل بسته خواهد شد.

کد مطلب 6938095

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