ناوگان اتوبوسرانی قم باید به ۶۰۰ دستگاه برسد

علی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی و افزایش ظرفیت خدماترسانی به شهروندان از برنامههای مهم پیشروی سازمان اتوبوسرانی است و تلاش میشود با اجرای برنامههای خرید و نوسازی، تعداد ناوگان به سطحی متناسب با نیاز شهر برسد.
وی با اشاره به چشمانداز تعیینشده برای ناوگان اتوبوسرانی قم افزود: برآوردها نشان میدهد برای ارائه خدماتی در شأن مردم قم، ناوگان اتوبوسرانی شهر باید به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه اتوبوس برسد و در همین راستا، برنامه خرید اتوبوسهای جدید و افزایش ظرفیت ناوگان بهصورت جدی دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم بیان کرد: ورود اتوبوسهای جدید تنها بخشی از برنامه توسعه حملونقل عمومی شهر است و در کنار خرید ناوگان تازه، بازسازی و نوسازی اتوبوسهای موجود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نیک ادامه داد: برای اجرای برنامههای مربوط به نوسازی و اورهال اتوبوسهایی که بیش از ۱۰ سال عمر دارند نیز اعتبار مورد نیاز پیشبینی و تأمین شده است تا بتوان با افزایش تعداد ناوگان فعال، پاسخگویی مناسبتری به نیازهای حملونقلی شهروندان داشت.
ناوگان قم با اتوبوسهای جدید تقویت شد
وی با اشاره به جزئیات اتوبوسهای واردشده به ناوگان شهری گفت: در این مرحله ۳۲ دستگاه اتوبوس جدید به مجموعه اتوبوسرانی قم افزوده شده که بخشی از آنها از تولیدات داخلی شرکت زامیاد هستند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: همچنین در میان اتوبوسهای جدید، پنج دستگاه اتوبوس ۱۸ متری نیز قرار دارد که فرآیند خرید آنها در پایان سال گذشته انجام شده بود و اکنون بهصورت رسمی وارد چرخه بهرهبرداری شدهاند.
نیک با بیان اینکه قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: تلاش سازمان بر این است که ۱۰ دستگاه باقیمانده از این قرارداد نیز حداکثر تا ابتدای مهرماه وارد ناوگان شده و در مسیرهای شهری به شهروندان خدمات ارائه کنند.
وی افزود: ورود این اتوبوسها میتواند در کنار دیگر برنامههای توسعهای، ظرفیت حملونقل عمومی شهر را افزایش داده و زمینه بهبود کیفیت خدماترسانی را فراهم کند.
تجهیزات فنی، ایمنی و رفاهی اتوبوسها کامل است
نیک با اشاره به ویژگیهای فنی ناوگان جدید عنوان کرد: اتوبوسهای خریداریشده به موتور کامینز و گیربکس ZF مجهز هستند که از جمله تجهیزات فنی باکیفیت موجود در بازار به شمار میروند.
وی ادامه داد: برای تأمین آسایش مسافران نیز سیستمهای کامل سرمایشی و گرمایشی در این اتوبوسها پیشبینی شده تا امکان استفاده مناسب از ناوگان در شرایط مختلف آبوهوایی فراهم باشد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با تأکید بر اهمیت ایمنی در حملونقل عمومی اظهار کرد: تجهیزات نظارتی و ایمنی مناسبی نیز روی اتوبوسهای جدید نصب شده و از دوربینهای مداربسته تا سامانههای کنترلی و نظارتی، مجموعهای از امکانات برای ارتقای ایمنی و نظارت بر عملکرد ناوگان در نظر گرفته شده است.
نیک افزود: سیستمهای ایمنی از جمله ABS و دیگر سامانههای کنترلی نیز در این اتوبوسها به کار گرفته شده است و استفاده از این تجهیزات میتواند به ارتقای سطح نظارت و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان کمک کند.
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی قم حدود پنج سال است
وی با اشاره به روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی قم خاطرنشان کرد: با خریدهای انجامشده در سالهای اخیر، متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی این شهر به حدود پنج سال رسیده و قم همچنان یکی از نوسازترین ناوگانهای اتوبوسرانی کشور را در اختیار دارد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: با وجود وضعیت مطلوب موجود، روند نوسازی متوقف نخواهد شد و خرید اتوبوسهای جدید در سال جاری و همچنین در پایان سال نیز در برنامه قرار دارد.
نیک بیان کرد: همزمان با ورود ناوگان جدید، اتوبوسهای دارای عمر بالا نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و برنامه بازسازی و اورهال آنها بهمنظور افزایش توان عملیاتی ناوگان دنبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای این بخش انجام شده است و امیدواریم با اجرای همزمان برنامه خرید، نوسازی و بازسازی، تعداد اتوبوسهای فعال شهر به سطح قابل قبولی افزایش یابد.
کاهش سرفاصله حرکت اتوبوسها دنبال میشود
نیک با تشریح اهداف برنامه توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم گفت: افزایش تعداد اتوبوسهای فعال، زمینه کاهش سرفاصله حرکت در خطوط و دسترسی بهتر شهروندان به حملونقل عمومی را فراهم میکند.
وی افزود: توسعه کمی ناوگان در کنار ارتقای کیفیت تجهیزات و بازسازی اتوبوسهای موجود، مجموعه اقداماتی است که برای بهبود سطح خدمات حملونقل عمومی شهر دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تأکید کرد: امیدواریم با تحقق برنامههای پیشبینیشده در سالهای آینده، ضمن کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاهها، ظرفیت و کیفیت خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی به مردم و مسافران شهر مقدس قم بیش از گذشته ارتقا پیدا کند.
نیک در پایان اظهار کرد: برنامهریزی برای خریدهای جدید در کنار نوسازی ناوگان موجود ادامه خواهد داشت تا با افزایش تعداد اتوبوسها، خدمات حملونقل عمومی متناسب با نیازهای شهر و در شأن شهروندان قم ارائه شود.
قم- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به ورود ۳۲ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان شهری گفت: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت ناوگان تا۶۰۰ دستگاه در دستور کار است.
علی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی و افزایش ظرفیت خدماترسانی به شهروندان از برنامههای مهم پیشروی سازمان اتوبوسرانی است و تلاش میشود با اجرای برنامههای خرید و نوسازی، تعداد ناوگان به سطحی متناسب با نیاز شهر برسد.
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