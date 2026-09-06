اختصاص زمین برای ساخت بیمارستان با همکاری اوقاف و جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل، موضوع تعیین تکلیف زمین موقوفه باتمان‌قلینج و واگذاری زمین جایگزین به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مورد بررسی قرار گرفت.

محمود صفری ، در تشریح جزئیات این موضوع گفت: محل فعلی پارک آرتا پیش از این جزو موقوفه باتمان‌قلینج بوده و این موقوفه یک هزار و ۳۵۰ مترمربع مساحت داشته است.

وی افزود: پس از تبدیل این محدوده به پارک، مقرر شد زمینی به عنوان معوض در اختیار اداره کل اوقاف قرار گیرد و در مرحله نخست، قطعه زمینی به مساحت ۴ هزارمترمربع در منطقه آرازعلی برای این منظور پیش‌بینی شد، اما به دلیل قرارگرفتن مسیر در بخشی از محدوده، امکان واگذاری آن فراهم نشد.

شهردار اردبیل گفت: پس از بررسی گزینه‌های جایگزین، زمین دیگری به مساحت ۷هزار و ۷۵۲ مترمربع در جوار بقعه امامزاده سیدصدرالدین برای اجرای طرح بیمارستان باتمان‌قلینج تعیین شد که قرار است در قالب سند تک‌برگی به اوقاف و امور خیریه واگذار شود.

صفری بیان کرد: شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین با صدور رایگان پروانه ساختمانی این پروژه موافقت کرده است تا روند اجرای طرح با سهولت بیشتری دنبال شود.

وی هدف اصلی از احداث این بیمارستان را توسعه خدمات تخصصی پزشکی عنوان کرد و گفت: بیمارستان باتمان‌قلینج با همکاری جهاد دانشگاهی استان اردبیل احداث خواهد شد و بخش مهمی از فعالیت آن به ارائه خدمات درمانی در زمینه ناباروری و سرطان زنان اختصاص خواهد یافت.