پزشکیان: علت حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جان‌باختن شماری از هم‌وطنان عزیزمان موجب اندوه عمیق شد. ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم کردستان، مسئولان مربوط باید رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانواده‌ها و بررسی دقیق علل حادثه را در اولویت قرار دهند.»