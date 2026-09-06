پزشکیان: علت حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جانباختن شماری از هموطنان عزیزمان موجب اندوه عمیق شد. ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار و مردم کردستان، مسئولان مربوط باید رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانوادهها و بررسی دقیق علل حادثه را در اولویت قرار دهند.»
رئیسجمهور ضمن ابراز تأثر از حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جانباختن شماری از هموطنان، بر رسیدگی فوری به مصدومان و بررسی دقیق علل این حادثه تأکید کرد.
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