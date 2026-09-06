۲۴ شهید و زخمی در موج حملات زمینی و هوایی اسرائیل علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان جدیدترین موج از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان از صبح امروز تاکنون دست کم چهار شهروند این کشور به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر از جمله سه کودک زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، در جریان حمله توپخانه ای رژیم اشغالگر به کفررمان در النبطیه دست کم پنج تن زخمی شدند. تجاوز صهیونیست ها علیه عربصالیم در النبطیه نیز ۲ شهید برجای گذاشت.

صبح امروز نیز منابع لبنانی اعلام کردند که دشمن صهیونیستی بیمارستان غندور در نبطیه الفوقا واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. المنار گزارش داد که این بیمارستان به صورت کامل تخریب شد.