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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۴

حملات جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

حملات جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

گزارش های رسانه ای حاکی از حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین مستقر در جنوب لبنان گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی چندین نوبد مناطق کفررمان و النبطیه و الراهبات را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز کفررمان در نزدیکی النبطیه را زیر آتش گرفت.

خبرنگار المیادین تصریح کرد که در جریان این حملات یک ساختمان مسکونی سه طبقه نیز به صورت کامل تخریب شد.

وی بیان کرد که منطقه شاهد تشدید گسترده تجاوزات رژیم صهیونیستی بوده و حملات هوایی و زمینی این رژیم مناطق مسکونی را در لبنان هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6938586

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