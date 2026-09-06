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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

سامانه‌های جدید ثبت تخلف در جاده‌های خوزستان نصب می‌شود

سامانه‌های جدید ثبت تخلف در جاده‌های خوزستان نصب می‌شود

اهواز - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نهایی شدن مراحل مناقصه برای تجهیز جاده‌ها گفت: ۴۰ سامانه جدید ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان نصب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای با بیان اینکه این اقدام گام مهمی در راستای ارتقای سطح ایمنی و کنترل دقیق‌تر تخلفات جاده‌ای محسوب می‌شود، اظهار کرد: در راستای تحقق هدف هوشمندسازی حداکثری محورهای مواصلاتی، مجوز نصب این سامانه‌ها اخذ شده و پروژه در مرحله عقد قرارداد قرار دارد.

وی با تشریح وضعیت فعلی تجهیزات هوشمند جاده‌ای استان افزود: شبکه هوشمند جاده‌ای خوزستان هم‌اکنون با بهره‌گیری از ۱۶۳ دوربین ثبت تخلف، ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، ۵۷ دوربین نظارت تصویری، پنج تابلوی پیام متغیر و پنج دستگاه سیستم توزین در حال حرکت فعالیت می‌کند که با ورود سامانه‌های جدید، این پوشش به سطح مطلوب‌تری خواهد رسید.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از برنامه‌ریزی برای تکمیل چتر نظارتی خبر داد و تصریح کرد: به‌منظور گسترش نظارت تصویری، ۱۰ دوربین جدید نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ در محورهای استراتژیک نصب خواهد شد.

حق‌نیا همچنین به پروژه ارتقای سامانه توزین در محور شریانی اندیمشک - اهواز اشاره کرد و گفت: این طرح باهدف نظارت دقیق‌تر بر وزن ناوگان باری و صیانت از سرمایه‌های ملی، هم‌اکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

وی بیان کرد: توسعه این تجهیزات و سامانه‌های هوشمند، امکان مدیریت لحظه‌ای ترافیک و حوادث را فراهم آورده و نقشی کلیدی در کاهش تصادفات و ارتقای ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای در استان خوزستان ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6938837

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