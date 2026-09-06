به گزارش خبرنگار مهر، محسن حقنیا پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای با بیان اینکه این اقدام گام مهمی در راستای ارتقای سطح ایمنی و کنترل دقیقتر تخلفات جادهای محسوب میشود، اظهار کرد: در راستای تحقق هدف هوشمندسازی حداکثری محورهای مواصلاتی، مجوز نصب این سامانهها اخذ شده و پروژه در مرحله عقد قرارداد قرار دارد.
وی با تشریح وضعیت فعلی تجهیزات هوشمند جادهای استان افزود: شبکه هوشمند جادهای خوزستان هماکنون با بهرهگیری از ۱۶۳ دوربین ثبت تخلف، ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، ۵۷ دوربین نظارت تصویری، پنج تابلوی پیام متغیر و پنج دستگاه سیستم توزین در حال حرکت فعالیت میکند که با ورود سامانههای جدید، این پوشش به سطح مطلوبتری خواهد رسید.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از برنامهریزی برای تکمیل چتر نظارتی خبر داد و تصریح کرد: بهمنظور گسترش نظارت تصویری، ۱۰ دوربین جدید نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ در محورهای استراتژیک نصب خواهد شد.
حقنیا همچنین به پروژه ارتقای سامانه توزین در محور شریانی اندیمشک - اهواز اشاره کرد و گفت: این طرح باهدف نظارت دقیقتر بر وزن ناوگان باری و صیانت از سرمایههای ملی، هماکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.
وی بیان کرد: توسعه این تجهیزات و سامانههای هوشمند، امکان مدیریت لحظهای ترافیک و حوادث را فراهم آورده و نقشی کلیدی در کاهش تصادفات و ارتقای ضریب ایمنی کاربران جادهای در استان خوزستان ایفا خواهد کرد.
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