 تولید و تأمین ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن بذر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور شامگاه یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تولید و تأمین بذر سالم و گواهیشده برای کشاورزان را اولویت اصلی خود میداند، اظهار داشت: سال جاری پنج شرکت بذری فعال در زمینه تولید بذر در استان فعالیت داشتند که از مجموع هفت هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه، موفق به تولید ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن بذر در طبقات پرورشی، مادری و گواهیشده شدند.
وی افزود: استفاده از این بذور به دلیل کیفیت بالاتر و قوه نامیه قویتر، موجب افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای راندمان تولید در استان خواهد شد.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به قیمتگذاری بذور در سال جاری، تصریح کرد: در سال جاری گندم بذری نان به قیمت ۷۲ هزار تومان و گندم دوروم به قیمت ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان به کشاورزان عرضه میشود.
محمدیپور با اشاره به یک اقدام حمایتی جدید، بیان کرد: موضوعی که امسال برای نخستینبار اجرایی شده، اختصاص مبلغ پنج هزار تومان یارانه بهازای هر کیلو بذر گندم دیم برای کشاورزان است.
وی ادامه داد: در همین راستا، لازم است همکاران در مراکز جهاد کشاورزی نسبت به ثبت دقیق مشخصات کشاورزان، بهویژه شماره شبا، اهتمام ویژه داشته باشند.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه بذر، نقطه شروع تولید است، تصریح کرد: استفاده از بذر گواهیشده هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای تولید است؛ بنابراین به کشاورزان توصیه میشود برای دستیابی به مزرعهای با تولید بالاتر، حتماً از بذور گواهیشده استفاده کنند.
نظر شما