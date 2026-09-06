به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان گلستان اظهار کرد: تمام تلاش مدیریت استان بر این است که با کاهش بروکراسی‌های اداری و حذف فرآیندهای زمان‌بر، مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر شود و سرمایه‌گذاران بدون درگیرشدن با موانع اداری، فعالیت خود را پیش ببرند.

وی افزود: سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد یک حوزه شود که فرآیند دریافت مجوزها، بررسی طرح‌ها و آغاز عملیات اجرایی، شفاف، مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ از این رو تسهیل امور اداری باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: گلستان ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این بخش دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه و افزایش تولید انرژی استفاده کرد.

کیان‌مهر ادامه داد: تجربه استان‌های دیگر در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید مورد توجه قرار گیرد و هر اقدامی که در چارچوب قوانین و مقررات در سایر استان‌ها برای تسریع امور انجام شده است، در گلستان نیز بررسی و در صورت امکان اجرایی شود.

وی با اشاره به نقش کارگروه انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: این کارگروه با هدف بررسی مسائل، تصمیم‌گیری و برطرف‌کردن موانع پیش روی طرح‌ها تشکیل شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با همکاری و هماهنگی بیشتر، روند بررسی و اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر کنند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی به‌موقع و جلوگیری از موازی‌کاری می‌تواند بخش قابل توجهی از موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را برطرف کند و فرصت بیشتری برای اجرای پروژه‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

کیان‌مهر همچنین به برنامه‌های پیش‌رو برای افتتاح طرح‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، امیدواریم در روزهای آینده شاهد بهره‌برداری از طرح‌های جدید این حوزه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تأمین انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حرکت استان به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های انرژی پاک باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر تداوم پیگیری طرح‌ها و رفع موانع اداری تأکید کرد و گفت: هدف این است که فرآیند سرمایه‌گذاری در استان با سرعت بیشتری انجام شود و سرمایه‌گذاران بتوانند در چارچوب قانون، پروژه‌های خود را بدون وقفه‌های غیرضروری به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانند.