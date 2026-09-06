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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

صدیقی: تاریخ شفاهی هیئت‌های خراسان شمالی ثبت و ماندگار می‌شود

صدیقی: تاریخ شفاهی هیئت‌های خراسان شمالی ثبت و ماندگار می‌شود

بجنورد- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی از برنامه‌ریزی برای ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی هیئت‌های مذهبی استان با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم صدیقی کلاته ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه هیئت‌ها و تاریخ شفاهی هیئت‌های مذهبی باید به صورت جدی ورود کنیم تا این تاریخ حفظ شود.

وی افزود: با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی باید مستندهای مختلفی از تاریخ شفاهی استان تولید کنیم تا این روایت‌ها ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی همچنین بر ثبت روایت‌های خادمان اعتکاف تأکید کرد و گفت: در بحث روایت‌گری خادمان اعتکاف باید همکاری کنیم و می‌توانیم در این زمینه کتاب‌های خوبی تولید کنیم.

صدیقی با اعلام آمادگی حوزه هنری برای توسعه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی با تمام ظرفیت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی آماده همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید یک جدول زمانی مشخص تدوین شود تا همکاری‌های مشترک با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شده و بتوانیم کارهای بیشتری را پیگیری و اجرا کنیم.

کد مطلب 6939036

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