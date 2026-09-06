به گزارش خبرنگار مهر، اکرم صدیقی کلاته ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه هیئتها و تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی باید به صورت جدی ورود کنیم تا این تاریخ حفظ شود.
وی افزود: با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی باید مستندهای مختلفی از تاریخ شفاهی استان تولید کنیم تا این روایتها ثبت و برای نسلهای آینده ماندگار شود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی همچنین بر ثبت روایتهای خادمان اعتکاف تأکید کرد و گفت: در بحث روایتگری خادمان اعتکاف باید همکاری کنیم و میتوانیم در این زمینه کتابهای خوبی تولید کنیم.
صدیقی با اعلام آمادگی حوزه هنری برای توسعه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی با تمام ظرفیت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی آماده همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید یک جدول زمانی مشخص تدوین شود تا همکاریهای مشترک با برنامهریزی دقیق دنبال شده و بتوانیم کارهای بیشتری را پیگیری و اجرا کنیم.
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