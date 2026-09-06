سخنگوی حماس: خبرنگاران خارجی به غزه بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس در واکنش به اظهارات ادوارد ساموئل میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر گوش دادن به حرف‌های دل مردم نوار غزه و شنیدن رنج و محنت‌های گسترده مردم نوار غزه و درخواست وی برای تحرک جدی، گفت که این اظهارات بخش ناچیزی از حجم رنج و گرفتاری مردم باریکه غزه و ویرانی‌های بر جای مانده از جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس و تداوم گرفتارهای مردم این منطقه از سه سال پیش به شمار می‌رود.

قاسم همچنین خواستار موافقت سریع و فوری و بی‌قید و شرط با ورود خبرنگاران بین‌المللی به باریکه غزه شد تا جهانیان بتوانند واقعیت‌های موجود را به عینه مشاهده کنند.

وی همچنین از مجامع جهانی خواست تا به وظایف و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود در مصاف با این نسل‌کشی مستمر عمل کنند.