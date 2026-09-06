محسن نژاد: کرمان برای بازگشت به چرخه گردشگری نیازمند تغییر رویکرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموید محسننژاد، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان، گفت: کرمان برای بازگشت به جایگاه شایسته خود در گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور نیازمند تغییر رویکرد، توسعه رویدادهای ملی و بینالمللی و معرفی هدفمند داشتههای خود است.
وی افزود: کرمان مجموعهای کمنظیر از ظرفیتهای تاریخی و تمدنی را در یک پهنه جغرافیایی در اختیار دارد و از تمدن جیرفت و تپه یحیی تا ارگ بم، بافت تاریخی کرمان، آثار سیرجان، کاروانسراها و روستاهای گردشگری، مجموعهای از دورههای مختلف تاریخی را در خود جای داده است.
وی با بیان اینکه کرمان در گذشته یکی از مقاصد اصلی گردشگران خارجی در مسیر گردشگری تاریخی ایران بود، تصریح کرد: در مقطعی به دلیل برخی اتفاقات، این استان در فهرست قرمز کشورهای اروپایی قرار گرفت و محدودیتهایی برای سفر اتباع این کشورها ایجاد شد؛ شرایطی که موجب شد بخشی از جریان گردشگری تاریخی به سمت استانهایی مانند یزد هدایت شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان ادامه داد: این اتفاق به معنای از دست رفتن جایگاه تاریخی کرمان نیست و امروز باید زمینه بازگشت استان به چرخه گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور فراهم شود.
افزایش رویدادهای ملی و بینالمللی در تقویم گردشگری کرمان
محسننژاد، یکی از الزامات رونق گردشگری استان کرمان را برگزاری رویدادهای متناسب با ظرفیتها دانست و گفت: صرف معرفی آثار تاریخی برای قرار گرفتن استان در چرخه گردشگری کافی نیست و باید رویدادهای ملی و بینالمللی بیشتری در کرمان برگزار شود.
وی از بازنگری در تقویم رویدادهای گردشگری استان کرمان خبر داد و افزود: با دریافت اطلاعات از فرمانداریها، رویدادهای محلی، ملی و بینالمللی استان دوباره بررسی و تقویم جدیدی برای این حوزه تدوین شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت جشنوارههای مرتبط با محصولات کشاورزی اظهار کرد: این رویدادها اهمیت خود را دارند، اما برای ارتقای جایگاه کرمان در گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور باید سهم برنامههای ملی و بینالمللی افزایش یابد.
وی همچنین از انتقال میزبانی دو نشست تخصصی حوزه غذا از تهران به کرمان خبر داد و گفت: این نشستها طی ماههای آینده در استان کرمان برگزار میشود.
پرونده ثبت جهانی صنایعدستی کرمان به تهران ارسال شد
محسننژاد، در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری ثبت جهانی صنایعدستی شهر کرمان خبر داد و اظهار کرد: کرمان در حال حاضر عنوان شهر ملی صنایعدستی را دارد و با توجه به تنوع رشتههای صنایعدستی، پرونده این شهر برای ثبت جهانی تهیه و به تهران ارسال شده است.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد کرمان با شهر جهانی گلیم در سیرجان افزود: در حالی که سیرجان به واسطه گلیم عنوان شهر جهانی صنایعدستی را به دست آورده، کرمان به دنبال ثبت جهانی بر مبنای تنوع رشتههای صنایعدستی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان، ایجاد موزههای تخصصی صنایعدستی و تبدیل برخی فضاهای موجود به موزه را از اقدامات مؤثر در تقویت این پرونده عنوان کرد و گفت: توسعه بازارچههای صنایعدستی و ایجاد موزههای تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از توسعه آموزش صنایعدستی در مناطق روستایی خبر داد و افزود: طی ماههای اخیر بیش از ۲۰۰ نفر در روستای شفیعآباد آموزش دیدهاند و مجموع آموزشها و صدور کارتهای صنایعدستی در استان نیز تا پایان سال به حدود یک هزار نفر خواهد رسید.
همایش تمدن جیرفت در انتظار برگزاری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان در ادامه به برنامههای این ادارهکل برای معرفی ظرفیتهای باستانشناسی جنوب استان اشاره کرد و گفت: همایش تمدن جیرفت پس از انجام بخش علمی و چاپ کتابها، در انتظار برگزاری است.
محسننژاد، با اشاره به تأخیر ایجادشده در برگزاری این رویداد اظهار کرد: این همایش ابتدا با ناآرامیهای دیماه و پس از آن با جنگ و فصل گرما مواجه شد و برگزاری آن به تعویق افتاد، اما امیدواریم در آینده نزدیک برگزار شود.
وی برگزاری همایش تپه یحیی را نیز از دیگر برنامههای حوزه میراث فرهنگی استان دانست و افزود: این رویدادها صرفاً برنامههایی تقویمی نیستند، بلکه میتوانند زمینه معرفی ظرفیتهای باستانشناسی کرمان و حرکت جدیتر برای معرفی جهانی تمدن جیرفت را فراهم کنند.
محسننژاد، تصریح کرد: موضوع ثبت جهانی منطقه جیرفت در جریان همایش تمدن جیرفت آغاز خواهد شد.
مدرسه تاریخی امیرکبیر به مرکز معرفی تمدن جیرفت تبدیل میشود
وی همچنین از برنامهریزی برای استفاده از مدرسه تاریخی امیرکبیر جیرفت در مسیر معرفی ظرفیتهای تمدنی این منطقه خبر داد و گفت: این بنا که به ثبت ملی رسیده، با همکاری آموزش و پرورش در مسیر انتقال به میراث فرهنگی قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان افزود: پس از تعیین تکلیف این مجموعه، مدرسه امیرکبیر به یک مرکز فرهنگی و آموزشی تبدیل خواهد شد و بخشی از آن نیز برای ایجاد موزه اختصاص مییابد تا این بنا به مرکزی برای معرفی تمدن جیرفت تبدیل شود.
حفاظت از محوطههای باستانی جیرفت نیازمند همکاری دستگاههاست
محسننژاد، با اشاره به اهمیت حفاظت از محوطههای باستانی جنوب کرمان اظهار کرد: حفاظت از این محوطهها با جدیت دنبال میشود و موضوع تعرض به آثار تاریخی نیز به نهادهای امنیتی و دستگاههای بالادستی منتقل شده است.
وی افزود: شخصاً در ساعات مختلف از این محوطهها بازدید کردهایم و در جریان حفاظت از آنها حضور داشتهایم و حتی در برخی موارد به سمت نیروهای حاضر تیراندازی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان تأکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی یک موضوع فرابخشی است و یگان حفاظت با امکانات محدود نمیتواند به تنهایی از تمام محوطههای تاریخی و باستانی استان مراقبت کند.
وی همکاری فرمانداریها، استانداری و دستگاههای امنیتی را برای حفاظت مؤثر از این آثار ضروری دانست و گفت: در صورت بیتوجهی به این موضوع، احتمال بروز اتفاقات بیشتری وجود دارد.
۱۵۰ پرونده ثبتی کرمان در انتظار تعیین تکلیف
محسننژاد، با اشاره به وضعیت ثبت آثار تاریخی استان کرمان اظهار کرد: کرمان بیش از ۸۲۰ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد و حدود ۱۵۰ پرونده دیگر نیز در فرآیند ثبت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شورای ثبت و حرائم وزارت میراث فرهنگی طی روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری در استان حضور خواهد داشت تا بخشی از پروندهها به جای ارسال به تهران، در کرمان بررسی و تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان حضور این شورا در این استان را فرصت مناسبی برای سرعت بخشیدن به روند ثبت آثار دانست و ابراز امیدواری کرد بخش قابل توجهی از پروندههای موجود در این سفر تعیین تکلیف شود.
کاهش ارتفاع ساختمان امور مالیاتی در بافت تاریخی کرمان
وی در ادامه درباره وضعیت ساختمان امور مالیاتی کرمان نیز گفت: این موضوع با استاندار و مدیران دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است و از مدیرکل امور مالیاتی درخواست شده تا زمان مشخص شدن تصمیم نهایی میراث فرهنگی، اقدام اجرایی مغایر با ضوابط انجام نشود.
محسننژاد، با تأکید بر اهمیت حفظ منظر تاریخی شهر کرمان اظهار کرد: ساختمان موردنظر در محدوده حساس بافت تاریخی قرار دارد و ضوابط ارتفاعی این محدوده باید رعایت شود؛ بنابراین تعدیل ارتفاع ساختمان قطعی است.
وی افزود: اگر کرمان قصد دارد بافت تاریخی خود را در مسیر ثبت جهانی قرار دهد، باید حریم، منظر و ضوابط مربوط به بافت تاریخی شهر رعایت شود.
طرح ساماندهی کاروانسراهای کرمان آماده اجراست
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان همچنین از آماده شدن طرح ساماندهی کاروانسراهای این استان خبر داد و گفت: اصلاحات مورد نیاز این طرح انجام شده و آماده اجراست.
وی درباره کاروانسرای واقع در نزدیکی ورودی کرمان از سمت باغین نیز اظهار کرد: این بنا در چارچوب طرح ساماندهی کاروانسراهای استان بررسی خواهد شد.
محسننژاد، با اشاره به مسئولیت دستگاههای مالک بناهای تاریخی افزود: ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی به معنای انتقال مالکیت آن به میراث فرهنگی نیست و دستگاهی که مالک بناست، مسئولیت قانونی حفاظت و نگهداری از آن را نیز برعهده دارد.
وی مرمت بناهای تاریخی را فرآیندی متفاوت از ساختوسازهای معمول دانست و گفت: مرمت به دلیل حساسیتهای میراثی، زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد و در برخی پروژهها نیز برای جلوگیری از آسیب به بنا، عملیات اجرایی تا حضور مشاور متخصص و دارای صلاحیت متوقف میشود.
راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی مستقر میشوند
محسننژاد، با تأکید بر اهمیت ارائه روایت تخصصی از بناها و اماکن تاریخی گفت: بسیاری از آثار تاریخی بدون حضور راهنمای متخصص نمیتوانند ظرفیتهای خود را به شکل کامل به بازدیدکنندگان معرفی کنند.
وی از پیگیری طرح استقرار راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی و فرهنگی خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح باید فرهنگ استفاده از خدمات راهنمایان و پرداخت هزینه این خدمات نیز در جامعه تقویت شود، چراکه راهنمای گردشگری همانند سایر ارائهدهندگان خدمات تخصصی باید از محل دانش و تخصص خود درآمد داشته باشد.
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