مرتضی والی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره از جشنواره تئاتر بچه های مسجد اظهار کرد: در این دوره از جشنواره ۳۲ گروه نمایشی از محدوده کاشان و حومه، از جمله آران و بیدگل، راوند و مناطق اطراف در جشنواره شرکت کردند که پس از چند ماه تمرین و آماده‌سازی آثار، توسط داوران و پیشکسوتان حوزه تئاتر مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: در نهایت ۱۵ گروه به بخش رقابتی جشنواره راه یافتند و ۱۲ گروه نیز در بخش حمایتی انتخاب شدند که آثار خود را در سطح مساجد، پایگاه‌ها و تجمعات شهری برای عموم اجرا کردند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با اشاره به محورهای موضوعی این دوره گفت: توجه به سرگذشت مساجد و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی، معرفی چهره‌های شاخص دفاع مقدس در حوزه کاشان و همچنین موضوعات مرتبط با جنگ رمضان و اتفاقات اخیر، از اولویت‌های این دوره جشنواره است.

وی ادامه داد: این جشنواره از ۱۴ تا ۱۷ شهریورماه برگزار می‌شود و گروه‌های راه‌یافته به بخش رقابتی طی چهار روز به اجرای آثار خود می‌پردازند.

والی زاده با اشاره به آثار بخش رقابتی بیان کرد: در روز نخست، نمایش‌های «بمانی» به کارگردانی نجمه مجیدی، «یک روز مدرسه ما» اثر جعفر حاجی‌عباس‌زاده و «داغ یخ‌زده» اثر ابوالفضل آهنج اجرا شدند.

وی افزود: روز دوم جشنواره نیز نمایش‌های «آن سوی رویا» اثر فرشته رحیمی، «نوری از آسمان» اثر زهرا محمدیه، «این قصه برای نخوابیدن است» اثر پریا اسدی و «گوهرشاد» اثر زینب پورتوکل روی صحنه رفتند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان گفت: در روز سوم، آثار «آخرین خرناسه خشاب» اثر فاطمه دیدار، «مجنونه» اثر حورا بابایی، «الف» اثر مهین احمدی و «طولانی شب» اثر میکائیل گرج اجرا خواهند شد و در روز پایانی نیز نمایش‌های «جرثقیل دالوند» اثر محمدامین اخوان، «کارآگاهان مدرسه» اثر دیانا واردی، «همه من» اثر راضیه غلامرضازاده و «عزیز مایی» اثر امیرمختار معصومی به روی صحنه می‌روند.

وی با تأکید بر هویت مسجدی این جشنواره خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین آرمان‌های جشنواره، «مسجدی بودن» آن است و شهیدان شعار نیز به‌عنوان هنرمندانی بااخلاص و مسجدی که فعالیت هنری خود را در چهارچوب مسجد و بر پایه اعتقادات خود ادامه دادند، می‌توانند الگوی مناسبی برای هنرمندان نوظهور این جشنواره باشند.

والی زاده درباره معیارهای داوری جشنواره اظهار کرد: علاوه بر کیفیت و توانمندی حرفه‌ای بازیگران و عوامل که در طول جشنواره به رشد مطلوبی رسیده‌اند، مسجدی بودن گروه‌ها و پایبندی به چهارچوب‌های تبیین‌شده در جشنواره نیز از ملاک‌های مهم داوری است.

وی افزود: تلاش شده است این رویداد کمتر رنگ و بوی رقابت داشته باشد و شرکت‌کنندگان در محیطی امن و مقدس و در کنار دوستان خود، به تجربه‌اندوزی، یادگیری و شکوفایی استعدادهایشان بپردازند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان همچنین آموزش گروه‌های نمایشی را یکی از مهم‌ترین اهداف جشنواره دانست و گفت: آموزش در زمینه‌های مختلف هنری از جمله کارگردانی، بازیگری و نویسندگی از موضوعاتی بوده که مورد توجه ویژه برگزارکنندگان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا، دوره‌های آموزشی با حضور استادان باتجربه و شناخته‌شده کشور از جمله حسین فدایی‌حسین، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر عرصه نمایش و دارنده رتبه‌های برتر کشوری، برگزار شده است.

والی‌زاده در پایان گفت: داوری پنجمین دوره جشنواره «تئاتر بچه‌های مسجد» را حسین فدایی‌حسین، مهدی رضایی و فاطمه سمنگان بر عهده دارند.