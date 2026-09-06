کشاورزی دیم؛ ضرورت راهبردی برای افزایش تولید و امنیت غذایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی جوزانی ظهر یکشنبه در سی‌ودومین گردهمایی سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که در دانشگاه مراغه برگزار شد، با اشاره به وجود حدود ۶ میلیون هکتار اراضی دیم در کشور، اظهار کرد: آینده حوزه زراعت و حتی بخشی از باغبانی کشور به توسعه کشاورزی دیم وابسته است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: سال‌هاست بر این موضوع تأکید می‌شود که امنیت غذایی، پایه امنیت ملی است و شرایط یک سال گذشته، از جمله خشکسالی و دیگر چالش‌های موجود، اهمیت این موضوع را بیش از گذشته آشکار کرده است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی علاوه بر تولید محصولات، بر اساس اسناد بالادستی تعهدات و وظایف سنگینی بر عهده دارد و باید برای افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید تلاش بیشتری صورت گیرد.

صالحی جوزانی با اشاره به تولید ۱۳۹ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور گفت: امیدواریم حمایت‌ها از بخش کشاورزی افزایش یابد و زمینه برای رشد و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در کشور فراهم شود.

ضرورت افزایش بهره‌وری ۶ میلیون هکتار اراضی دیم

وی جایگاه کشاورزی دیم در نظام تولید کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید جایگاه کشاورزی دیم مورد توجه قرار گیرد و با توجه به سطح حدود ۶ میلیون هکتاری اراضی دیم، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری این اراضی یک ضرورت است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی این سازمان اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارای ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و ۲۰ مؤسسه تحقیقاتی است و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز در سال‌های فعالیت خود دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تولید و معرفی ارقام داشته است.

صالحی جوزانی افزود: تاکنون نزدیک به ۱۵۰ رقم جدید توسط مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی شده و بخش قابل توجهی از ارقام مورد استفاده در زراعت کشور حاصل فعالیت‌های این مؤسسه است.

وی افزایش عملکرد محصولات را نیز از دیگر آثار فعالیت‌های تحقیقاتی مؤسسه دیم عنوان کرد و گفت: این دستاوردها نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی کشور داشته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین به دستاوردهای مؤسسه در حوزه علوفه دیم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱ رقم علوفه دیم معرفی شده و در حال حاضر حدود ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت علوفه دیم اختصاص دارد.

وی افزود: کشت علوفه دیم با توجه به صرفه‌جویی قابل توجه در مقایسه با کشت یونجه، از ارزش بالایی برخوردار است و توسعه آن می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع نقش داشته باشد.

چهار محور برای بازنگری در تحقیقات دیم

صالحی جوزانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، چهار کلیدواژه «برنامه‌محوری، مسئله‌محوری، همکاری بین مؤسسات و افزایش برنامه‌های عملیاتی» را مورد تأکید قرار داد.

وی گفت: برنامه‌ها باید بر اساس مسائل و اولویت‌های واقعی بخش کشاورزی تدوین شود و مؤسسات تحقیقاتی نیز در قالب یک سازمان واحد و با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، برنامه‌های عملیاتی خود را برای افزایش اثربخشی توسعه دهند.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ضرورت تدوین نقشه راه حوزه دیم کشور تأکید کرد و افزود: باید یک نقشه راه مشخص برای این حوزه تدوین و افق برنامه‌های عملیاتی نیز به‌صورت روشن تعیین شود تا فعالیت‌های تحقیقاتی در مسیری مشخص و هدفمند قرار گیرد.

صالحی جوزانی تغییر اقلیم، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را از موضوعات مهم پیش روی تحقیقات کشاورزی دانست و اظهار کرد: هیچ طرح و پروژه تحقیقاتی نباید بدون در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی تعریف و اجرا شود.

وی ادامه داد: مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور باید به سمت یک مؤسسه نسل جدید و مبتنی بر داده حرکت کند و از ظرفیت هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها، فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات پیشرفته در فعالیت‌های تحقیقاتی و اجرایی بهره بگیرد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: باید اطلاعات مربوط به اقلیم، خاک، رقم و سایر عوامل تولید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوان به سمت زراعت دیم مبتنی بر داده حرکت کرد.

وی ایجاد مرکز پیش‌بینی را از دیگر نیازهای حوزه کشاورزی دیم عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی شرایط اقلیمی و تولید می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاهش ریسک تولید کمک کند.

نتایج تحقیقات در قالب بسته‌های فناوری ارائه شود

صالحی جوزانی همچنین پیشنهاد کرد نتایج آزمایش‌های مربوط به ارقام جدید به‌صورت کامل در قالب بسته‌های فناوری ارائه شود تا انتقال یافته‌ها به عرصه با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

وی با اشاره به اجرای فاز دوم طرح جهش تولید در دیمزارها اظهار کرد: توسعه این طرح در حوزه‌هایی مانند حبوبات می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و تولید در اراضی دیم را فراهم کند.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین بر ایجاد «آزمایشگاه زنده دیم» تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل واقعی کشاورزان باید بخشی از تحقیقات در شرایط واقعی تولید و با مشارکت بهره‌برداران دنبال شود.

صالحی جوزانی توسعه مراکز رشد واحدهای فناور و افزایش حضور بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور باید بیش از گذشته تقویت شود و زمینه برای ورود فناوری و سرمایه بخش خصوصی به این حوزه فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سهم مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در معرفی ارقام جدید طی سال‌های اخیر افزایش یافته و از حدود ۱۸ درصد به ۲۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده روند رو به رشد نقش این مؤسسه در تأمین ارقام مورد نیاز بخش کشاورزی کشور است.