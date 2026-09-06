نادری: توسعه کشاورزی دیم در آذربایجان شرقی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری ظهر یکشنبه در سیودومین گردهمایی سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که در دانشگاه مراغه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان به کشت دیم اختصاص دارد و توسعه این بخش میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی داشته باشد.
وی بر اهمیت برگزاری گردهماییهای تخصصی در حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای تبادل نظر، بررسی دستاوردهای تحقیقاتی و ترسیم مسیر پیشرفت بخش کشاورزی فراهم میکند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی گفت: ارتباط مستقیم مؤسسه با بهرهبرداران و مشاهده نتایج تحقیقات در مزارع، نقش مهمی در پذیرش فناوریها و ارقام جدید از سوی کشاورزان دارد.
نادری ادامه داد: کشاورزان آذربایجان شرقی بهصورت عینی نتایج طرحهای تحقیقاتی و ترویجی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم را در مزارع مشاهده کردهاند و این استان از نخستین مناطقی بوده که نتایج این فعالیتها در آن به عرصه تولید منتقل شده است.
وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان گفت: از مجموع حدود ۵.۲ میلیون تن تولیدات کشاورزی آذربایجان شرقی، حدود ۸۰ درصد مربوط به محصولات گیاهی است و این آمار نشاندهنده اهمیت زراعت و بهویژه کشاورزی دیم در اقتصاد کشاورزی استان است.
افزایش تولید علوفه و کشت حبوبات
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، افزایش تولید علوفه را یکی از نتایج اجرای طرحهای تحقیقاتی و ترویجی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم عنوان کرد و گفت: در محصولات تناوبی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
نادری افزود: در سال جاری عملیات اجرایی در حوزه حبوبات نسبت به گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که این موضوع میتواند در تقویت تولید و بهرهوری اراضی کشاورزی استان مؤثر باشد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی آذربایجان شرقی اظهار کرد: استان از مناطق سردسیر کشور است و به همین دلیل کشت پاییزه در استان آغاز شده و همزمان روند تحویل گندم تولیدی نیز همچنان ادامه دارد.
نادری ادامه داد: میزان تولید گندم آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه کشاورزی آذربایجان شرقی با چالشهای بیشتری نسبت به برخی مناطق کشور مواجه است، گفت: شرایط اقلیمی و گستردگی اراضی دیم، ضرورت حمایت و برنامهریزی دقیقتر برای کشاورزان استان را دوچندان کرده است.
ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به مطالبات گندمکاران استان تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران یک ضرورت است.
نادری افزود: انتظار میرود پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت بیشتری انجام شود تا کشاورزان بتوانند برای ادامه فعالیت و تأمین هزینههای تولید با شرایط مناسبتری اقدام کنند.
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