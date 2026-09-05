شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۶۵۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، آخرین آمار شهدای حملات تجاوزات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۷ شهید و ۲۷ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

آمار از زمان آتش‌بس (یازده اکتبر):

تعداد کل شهدا: ۱,۳۴۴ نفر

تعداد کل مجروحان: ۴,۴۶۴ نفر

تعداد کل پیکرهای بیرون کشیده شده: ۸۱۵ نفر

آمار تجمیعی از آغاز تجاوزات در ۷ اکتبر ۲۰۲۳:

تعداد تجمعی شهدا: ۷۳,۶۵۱ نفر

تعداد تجمعی مجروحان: ۱۷۴,۵۷۵ نفر

این وزارتخانه بیان کرد که ۱۶۰ شهید دیگر نیز پس از تکمیل اطلاعات و تأیید توسط کمیته تأیید شهدا طی ماه اوت، به آمار تجمیعی شهدا اضافه شده‌اند.