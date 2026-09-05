تداوم خارج کردن پیکر شهدای غزه از زیر آوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که پرسنلش پیکر ۵۵ شهید را از زیر آوارهای ساختمان مسکونی متعلق به خانواده ملکه در محله الزیتون خارج کرده اند.

این نهاد اشاره کرد که پرسنلش برای سومین روز متوالی به جستجو و تلاش برای پیدا کردن و بیرون آوردن پیکر بیش از ۶۰ شهید ادامه می‌دهند تا مقدمات تشییع پیکر دسته‌جمعی آنان در آغاز هفته آینده را فراهم کنند.

سازمان دفاع مدنی فلسطین بیان کرد که کمبود ابزارها و ماشین آلات سنگین روند جستجو و بیرون آوردن پیکرهای شهدا را با مشکل مواجه ساخته است.

این نهاد از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوست خواست تا بولدوزرها و بیل‌های میکانیکی‌ و کامیون‌های لازم را برای تکمیل روند بیرون کشیدن پیکرهای باقی مانده در زیر آوارها را فراهم کنند.