حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نهمین نشست هم‌اندیشی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این نشست با موضوع «عهد خون‌خواهی» در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در حال برگزاری است.

وی افزود: در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، ابعاد مختلف موضوع «عهد خون‌خواهی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در این نشست، موضوع عهد مشترک برای خون‌خواهی گفتمانی و جریان‌سازی در زمینه خون‌خواهی در سطوح مختلف اجتماعی به بحث گذاشته شده است.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه مسائل و ظرفیت‌های سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های مردمی درگیر با این موضوع نیز بررسی می‌شود، گفت: تلاش داریم با هم‌افزایی و گفت‌وگو، زمینه شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی مؤثر در این حوزه را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم استان فارس که مهد تلفیق دین، هنر و حماسه است، همواره پیشران یک حرکت اجتماعی در مسیر تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور خورشید ولایت عظمای حضرت مهدی آل‌محمد(عج) باشد.