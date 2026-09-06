حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نهمین نشست هماندیشی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این نشست با موضوع «عهد خونخواهی» در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در حال برگزاری است.
وی افزود: در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار میشود، ابعاد مختلف موضوع «عهد خونخواهی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در این نشست، موضوع عهد مشترک برای خونخواهی گفتمانی و جریانسازی در زمینه خونخواهی در سطوح مختلف اجتماعی به بحث گذاشته شده است.
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه مسائل و ظرفیتهای سازمانها، نهادها و گروههای مردمی درگیر با این موضوع نیز بررسی میشود، گفت: تلاش داریم با همافزایی و گفتوگو، زمینه شکلگیری یک حرکت اجتماعی مؤثر در این حوزه را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم استان فارس که مهد تلفیق دین، هنر و حماسه است، همواره پیشران یک حرکت اجتماعی در مسیر تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی ظهور خورشید ولایت عظمای حضرت مهدی آلمحمد(عج) باشد.
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