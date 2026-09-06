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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

فارس پیشران جریان‌سازی گفتمان خونخواهی رهبر شهید انقلاب

فارس پیشران جریان‌سازی گفتمان خونخواهی رهبر شهید انقلاب

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: این استان با تکیه بر ظرفیت دین، هنر و حماسه می‌تواند پیشران جریان‌سازی گفتمان خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در سطوح مختلف اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نهمین نشست هم‌اندیشی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این نشست با موضوع «عهد خون‌خواهی» در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در حال برگزاری است.

وی افزود: در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، ابعاد مختلف موضوع «عهد خون‌خواهی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در این نشست، موضوع عهد مشترک برای خون‌خواهی گفتمانی و جریان‌سازی در زمینه خون‌خواهی در سطوح مختلف اجتماعی به بحث گذاشته شده است.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه مسائل و ظرفیت‌های سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های مردمی درگیر با این موضوع نیز بررسی می‌شود، گفت: تلاش داریم با هم‌افزایی و گفت‌وگو، زمینه شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی مؤثر در این حوزه را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم استان فارس که مهد تلفیق دین، هنر و حماسه است، همواره پیشران یک حرکت اجتماعی در مسیر تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور خورشید ولایت عظمای حضرت مهدی آل‌محمد(عج) باشد.

کد مطلب 6939121

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