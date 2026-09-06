به گزارش خبرنگار مهر، حمداله اکوانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی که به نام شهید دانشجوی والامقام، شهید وزوایی، شناخته می‌شود هر سال با هدف شناسایی و توانمندسازی، مهارت‌افزایی و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی دانشجویان صاحب استعدادهای برتر اجرا می‌شود و در قالب آن در طول یک سال تحصیلی تسهیلات متنوعی به دانشجویان واجد شرایط اعطا می‌شود.

وی سوابق آموزشی و پژوهشی، فعالیت‌های فرهنگی و فناورانه را از جمله شاخص‌های ارزیابی متقاضیان اعلام کرد و افزود: دانشجویان همه مقاطع تحصیلی تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان می‌توانند برای بهره‌مندی از حمایت‌های این طرح، درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد (سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir) ثبت نمایند.

رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جدول زمانی این طرح گفت: ثبت‌نام متقاضیان از تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد و دانشجویان متقاضی لازم است در این مدت، اطلاعات و مستندات مرتبط با فعالیت‌های خود را در بخش «ثبت مدارک» سامانه سینا، ثبت و درخواست خود را از بخش «ثبت درخواست‌ها»، «دانشجویان برتر»، «درخواست بررسی پرونده برای پشتیبانی‌های دانشجویی طرح شهید وزوایی» ارسال نمایند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خاطرنشان کرد بنیاد ملی نخبگان پس از اتمام بررسی پرونده‌ها در بنیادهای نخبگان استانی، بر اساس امتیاز نهایی متقاضیان و مقررات طرح، نتیجه نهایی بررسی درخواست آنان را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد (سامانه سینا) اعلام خواهد کرد.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به نشانی kb.bmn.ir مراجعه فرمایند.

دانشجویان همچنین می توانند برای راهنمایی بیشتر به بنیاد نخبگان استان (نشانی) مراجعه کنند و یا در گروه اطلاع‌رسانی استانی طرح شهید وزوایی به نشانی « https://ble.ir/bmn_1404 » در پیام رسان «بله» عضو شوند و یا با شماره تلفن 07433231531 و 07433231532 داخلی 1 و 2 آقای حسین‌زاده تماس حاصل نمایند.