به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور در نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: وقتی باشگاهی مصاحبه سرمربی را روز قبل از بازی کامل نمی‌گذارد یعنی یک جای کارش اشکال دارد.

وی افزود: برای ما نیمه اول خیلی مهم بود؛ نمی‌توانستیم تا آنجایی که دلمان می‌خواهد به محوطه جریمه حریف نزدیک شویم؛ نتوانستیم از فضای کناری استفاده کنیم؛ آن‌ها دوندگی بالایی داشتند و تا جایی که توانستند فشار آوردند، نیمه دوم تغییراتی در بازی داشتیم.

نویدکیا تصریح کرد: مالیات خوبی داشتیم ولی موقعیت‌سازی کافی نبود؛ بازیکنان همه تلاش خود را کردند؛ از هواداران که سنگ تمام گذاشتند تشکر می‌کنیم چون همیشه با تمام وجود از این تیم حمایت می‌کنند.

سرمربی سپاهان گفت: به خلیفه‌اصل خسته نباشید می‌گویم، کار کردین با این جوانان خیلی سخت است و جسارت زیادی می‌خواهد کار کردن با این بازیکنان در لیگ برتر.

وی ادامه داد: وقتی رسانه باشگاه خودمان مصاحبه خودم را کامل نمی‌گذارد، عجیب است، برای مثال می‌گویم، وقتی تو چوب را برداری گربه‌ای که خراب‌کاری کرده است خودش فرار می‌کند.

نویدکیا تصریح کرد: اول از همه باید از مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تشکر کنیم که شرایط تیمداری را برای امسال فراهم کنیم؛ من نمی‌خواستم انتقادی از کسی داشته باشم، ما خودمان پیش دستی می‌کنیم.

سرمربی سپاهان گفت: مگر من می‌خواستم چیز خاصی بگویم؟ از بچگی در این تیم بزرگ شدم و از یک سری موضوعات سر در می‌آوردم؛ من می‌خواستم به هواداران تیمم توصیح دهم که چه مشکلاتی داشتیم.

وی افزود: باید مجسمه دکتر زرندی ساخته شود که کمک کرد این تیم از هم نپاشد، نمی‌دانم چرا از کوچک ترین حرف های من برداشت‌های اشتباه می‌شود.

نویدکیا با بیان این که هر کسی یک سبک بازی دارد خاطرنشان کرد: با توجه به سبک بازی نیازهایی داشتم، یک سری بازیکنان ما ماندند اما ما وارد بازار نشدیم، تعدادی از بازیکنان را از دست دادیم.

سرمربی سپاهان گفت: من کسی نیستم که تیمی هر دقیقه با روند بازی احساسی شود، من بکش زیرش بازی نمی‌کنم، تیم من باید موقعیت درست کند، الان کم موقعیت خلق می‌کنیم و امیدوارم این مشکل نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: در فوتبال آسان‌ترین کار دفاع کردن است، اگر هنر دارید باید موقعیت بسازید، صحبت من در خصوص استقلال خوزستان نیست، هر کسی هنر خلق موقعیت داشته باشد مربی با کیفیتی است.

نویدکیا در پایان گفت: حسین حسینی مشکل پیچیده‌ای ندارد و احتمالا در روزهای آینده مشکل او حل خواهد شد؛ تعویض‌های پایان بازی فنی نبود، ما سعی کردیم با شیوه بازی استقلال خوزستان در دقایق پایانی بازی مقابله به مثل کنیم.