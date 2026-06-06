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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

فیزیوتراپی در سمنان زیر نظر افراد فاقد صلاحیت؛ مرکز غیرمجاز پلمب شد

فیزیوتراپی در سمنان زیر نظر افراد فاقد صلاحیت؛ مرکز غیرمجاز پلمب شد

سمنان- مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پلمب مرکز غیرمجازی خبر داد که با استفاده از دستگاه‌های تخصصی و توسط افراد فاقد صلاحیت، اقدام به ویزیت و ارائه خدمات فیزیوتراپی می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام السادات سمنانی شامگاه شنبه در بازدید مرکز خدمات درمانی با تاکید به اینکه مداخله در درمان تخلف است، بیان کرد: طی بازدید انجام‌شده توسط تیم کارشناسان اداره نظارت بر درمان، تخلف یک مرکز انجام ویزیت، ارائه خدمات فیزیوتراپی محرز شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان توضیح داد: تخلف این واحد ارائه خدمات فیزیوتراپی با استفاده از دستگاه‌های تخصصی و مداخله در امر درمان توسط افراد فاقد صلاحیت بوده است.

سمنانی ادامه داد: با همراهی کارشناس اداره تعزیرات حکومتی و به دستور مقام قضایی از محل فعالیت این مرکز جلوگیری و دستگاه‌های مربوطه توقیف شده است.

وی این اقدام را صیانت از سلامت شهروندان دانست و اضافه کرد: پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

کد مطلب 6852226

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