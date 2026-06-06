فیزیوتراپی در سمنان زیر نظر افراد فاقد صلاحیت؛ مرکز غیرمجاز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام السادات سمنانی شامگاه شنبه در بازدید مرکز خدمات درمانی با تاکید به اینکه مداخله در درمان تخلف است، بیان کرد: طی بازدید انجام‌شده توسط تیم کارشناسان اداره نظارت بر درمان، تخلف یک مرکز انجام ویزیت، ارائه خدمات فیزیوتراپی محرز شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان توضیح داد: تخلف این واحد ارائه خدمات فیزیوتراپی با استفاده از دستگاه‌های تخصصی و مداخله در امر درمان توسط افراد فاقد صلاحیت بوده است.

سمنانی ادامه داد: با همراهی کارشناس اداره تعزیرات حکومتی و به دستور مقام قضایی از محل فعالیت این مرکز جلوگیری و دستگاه‌های مربوطه توقیف شده است.

وی این اقدام را صیانت از سلامت شهروندان دانست و اضافه کرد: پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.