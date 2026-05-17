۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

پلمب مرکز غیرقانونی درمانی در گرمسار؛ دخالت در حوزه درمان ممنوع است

سمنان- مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پلمب یک مرکز غیر قانونی در گرمسار خبر داد و گفت: اقدام این مرکز انجام فعالیت‌های درمانی غیر مجاز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام السادات سمنانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پلمب یک مرکز غیر قانونی در گرمسار خبر داد و بیان کرد: این مرکز بدون داشتن مجوز اقدام به انجام فعالیت های درمانی غیرمجاز کرده است.

وی‌ ادامه داد: تیم نظارت بر امور درمان گرمسار با همراهی نیروی انتظامی و حکم دادستانی از یک منزل مسکونی در منطقه بازدید کردند که در نتیجه آن مشخص شد فعالیت این مرکز غیر قانونی است.

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به فعالیت بدون مجوز این مرکز توضیح داد: این مرکز تخصص های درمانی مانند دیسک کمر و گردن، حجامت و سایر روش های جا اندازی را انجام داده است.

سمنانی فعالیت های فوق را بدون رعایت استاندارد ها، تجهیزات و نظارت پزشکی دارای خطرات جدی برای سلامت عمومی و بیماران دانست و بیان کرد: مکان مربوط برای حفظ اصول حرفه ای درمان پلمب شد.

وی با تاکید به اینکه فعالیت چنین مذکری را از لحاظ قانونی و انسانی پذیرفتی نیست، اضافه کرد: به همین منظور با افراد مداخله گر فاقد صلاحیت در حوزه سلامت و بهداشت و درمان برخورد می شود.

کد مطلب 6832860

