به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه شورای آرد و نان سمنان در محل فرمانداری با اشاره به گلایه‌های مردمی از کیفیت آرد، اظهار کرد: ارتقای کیفیت آرد و در نتیجه بهبود کیفیت نان، از مطالبات جدی شهروندان به شمار می‌رود و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثر و عملی در این زمینه انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر و هدفمند بر عملکرد نانوایی‌ها افزود: ملاک اصلی ارزیابی نانوایی‌ها، میزان رضایت مردم از کیفیت نان و رعایت قیمت‌های مصوب است و در صورت تداوم تخلفات، برخورد قانونی با متخلفان بدون اغماض انجام خواهد شد.

فرماندار سمنان از شناسایی ۱۶ واحد نانوایی متخلف در حوزه گران‌فروشی خبر داد و گفت: در مرحله نخست به این واحدها تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد یارانه‌ای آنها قطع و به نانوایی‌های منضبط و متعهد اختصاص خواهد یافت.

صمیمیان ادامه داد: در صورت تکرار مجدد تخلف، علاوه بر اعمال جریمه معادل ۱۰ روز درآمد، واحد نانوایی متخلف به مدت یک هفته پلمب خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه آرد و ارتقای کیفیت نان خاطرنشان کرد: انتظار مردم، دسترسی به نان باکیفیت و عرضه آن با قیمت مصوب است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با تشدید نظارت‌ها، این مطالبه به‌حق شهروندان را با جدیت دنبال کنند.