به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه عصر سهشنبه در جلسه شورای آرد و نان استان سمنان در محل استانداری، با اشاره به تخصیص بیش از ۵۰۰۰ درصدی یارانه آرد از سوی دولت، اظهار کرد: بالغ بر ۹۰ درصد آرد مصرفی نانواییهای استان مربوط به آرد نوع ۲ یا همان آرد یارانهای است؛ بنابراین انتظار میرود فرمانداران و اتحادیههای نانوایان نسبت به صیانت از منابع عمومی جدیت و اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی با اشاره به اختلاف شدید نرخ آرد یارانهای با قیمت تمامشده آرد، افزود: دولت با وجود شرایط خاص کشور، از هیچ تلاشی برای تأمین یارانه آرد مورد نیاز نانواییها دریغ نکرده است تا قوت غالب مردم دچار مشکل نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد: با متخلفان و سوداگران حوزه آرد و نان در استان با قاطعیت برخورد خواهد شد.
دهرویه با تأکید بر اینکه نظارت بر کیفیت پخت و عرضه نان در استان یکی از مطالبات اصلی شهروندان است، گفت: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی با همکاری اتحادیه نانوایان نسبت به ارائه آموزشهای لازم در زمینه پخت کیفی نان اقدام کند.
وی همچنین خواستار تشدید نظارت فرمانداران بر عملکرد نانواییها شد و افزود: فرمانداران به عنوان رؤسای شورای آرد و نان شهرستانها، قاطعانه با تخلفات حوزه آرد و نان برخورد کرده و از تمام ظرفیتهای قانونی از جمله پلمب و ابطال پروانه فعالیت برای ایجاد بازدارندگی لازم استفاده کنند.
بررسی موضوعات مرتبط با تراکنشهای غیرواقعی در برخی نانواییها نیز از دیگر محورهای مطرحشده در جلسه شورای آرد و نان استان سمنان بود.
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