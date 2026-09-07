«معمولان» نوپا در مسیر پیشرفت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرستان نوپا و تازهتأسیس «معمولان» در استان لرستان با داشتن پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوهای که دارد در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار گرفته است، معمولان بهویژه در حوزه باغداری و تولید محصول انجیر و همچنین زیتون، شهرستانی مستعد محسوب میشود که در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه سردخانهها، میتواند به یکی از قطبهای تولید و فراوری انجیر در لرستان و کشور تبدیل شود.
«معمولان» قطب تولید انجیر؛ احیای زیرساختها بعد از سیلاب ۹۸
در جریان وقوع سیلاب سال ۹۸، یکی از شهرستانهایی که خسارت بالایی دید، شهرستان معمولان بود، جاده خرمآباد - معمولان در جریان وقوع این سیلاب بهصورت کامل تخریب شد، حالا مسئولان این شهرستان خبر از تکمیل فاز اول این جاده و بهرهبرداری از آن تا پایان شهریورماه خبر میدهند.
یکی از پروژههای پیشران شهرستان معمولان که در قالب سند راهبردی و عملیاتی استان لرستان نیز دیده شده، احداث گاوداری دو هزار راسی است که در صورت بهرهبرداری بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی را بهصورت مستقیم در شهرستان معمولان ایجاد خواهد کرد.
باغداران معمولانی طی امسال موفق شدند که بیش از ۱۰ همت فروش محصول انجیر را داشته باشند، این امر خود نشانگر مستعد بودن این شهرستان در حوزه باغداری و بهویژه میوه انجیر است.
احداث گاوداری ۲ هزار راسی در «معمولان»
بابک امرایی فرماندار معمولان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «معمولان» یک شهرستان نوپا است و چهار سال است که از تأسیس آن میگذرد، اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت مدیریت ارشد استان، توسعه این شهرستان شتاب گرفته است.
وی با بیان اینکه در شهرستان معمولان امسال اعتبارات خوبی داشتیم، طی هفته دولت امسال نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در این شهرستان افتتاح و کلنگزنی شد، عنوان کرد: این پروژهها در حوزههای مختلف بودند.
فرماندار معمولان با اشاره به اینکه در شهرستان معمولان ۶۰ پروژه در ایام هفته دولت داشتیم، افزود: ۵۵ مورد از این پروژهها افتتاح و پنج مورد هم کلنگزنی شدند.
امرایی، بیان داشت: یکی از پروژههای این شهرستان گاوداری دو هزار راسی بوده که در صورت بهرهبرداری اشتغال عظیمی در معمولان ایجاد خواهد شد.
احیای جاده سیلزده خرمآباد - معمولان
وی با اشاره به حوزه کشاورزی شهرستان معمولان، گفت: باغداران این شهرستان امسال نزدیک به ۱۰ همت فروش محصولات خواهند داشت.
فرماندار معمولان در ادامه با تأکید بر اینکه در جریان سیلاب ۹۸، خیلی از زیرساختهای شهرستان معمولان از بین رفت و تخریب شد، تصریح کرد: جاده خرمآباد - معمولان در جریان این سیلاب به طور کامل تخریب شد.
امرایی، تصریح کرد: با اقدامات صورتگرفته این جاده احیا و ساخته شد و تا پایان شهریورماه نیز فاز اول قطعه یک جاده خرمآباد - معمولان - پلدختر افتتاح خواهد شد.
وی بیان داشت: اعتبار هزینه شده در این پروژه بالغ بر یکهمت بوده است.
باغات انجیر حالوهوای خاصی به «معمولان» داده است
فرماندار معمولان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این پروژه حوزه راه و همچنین گاوداری دو هزار راسی در پایان شهریورماه با حضور مسئولان ملی به بهرهبرداری کلنگزنی خواهند رسید، افزود: در صورت بهرهبرداری از گاوداری دو هزار راسی معمولان، ۲۰۰ فرصت شغلی در شهرستان ایجاد خواهد شد.
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان معمولان در حوزه باغات میوه، گفت: در شهرستان معمولان نزدیک به دو هکتار باغ انجیر وجود دارد.
وی ادامه داد: این باغات انجیر حالوهوای خاصی به شهرستان معمولان دادهاند.
انجیر «معمولان» در انتظار فراوری
فرماندار معمولان با تأکید بر اینکه امسال با بارندگیهای خوبی که داشتیم، در هر هکتار بین ۴۰ تا ۵۰ تن برداشت محصول انجیر را داشتیم، تصریح کرد: بهصورت مستقیم باغداران شهرستان نزدیک به ۱۰ همت فروش میوه انجیر را داشتند.
امرایی یکی از مشکلات موجود در شهرستان معمولان را کمبود سردخانه برای نگهداری میوه انجیر عنوان کرد و گفت: نبود کارخانه فراوری نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در شهرستان است.
وی بیان داشت: به دنبال این هستیم که با پایکار آوردن یک سرمایهگذار، کار باغداری برای باغداران و کشاورزیان معمولان به مرحله سوددهی برسد.
ظرفیت باغات زیتون در «معمولان»
فرماندار معمولان، گفت: در همین فصل بین سه تا چهارهزار نفر کارگر فصلی از استانهای همجوار به شهرستان معمولان برای برداشت میوه انجیر میآیند.
امرایی، یادآور شد: تا ۱۵ مهرماه کار برداشت میوه انجیر از باغات شهرستان معمولان را داریم.
وی همچنین باغات زیتون را یکی دیگر از ظرفیتهای شهرستان معمولان عنوان کرد و گفت: سطح خیلی خوبی در کشت زیتون و همچنین تولید روغنزیتون در این شهرستان داریم.
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