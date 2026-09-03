به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، حسین زارع اظهار کرد: محور روستایی ده‌بالا به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد و گردشگرپذیر شهرستان تفت، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه تردد جاده‌ای برخوردار است.

وی افزود: با هدف ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای، عملیات شانه‌سازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز این محور در دستور کار اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تفت قرار گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تفت ادامه داد: این پروژه در طول چهار کیلومتر و با تلاش راهداران و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری به صورت امانی در حال اجراست.

زارع با اشاره به اهمیت اجرای این طرح تصریح کرد: تعریض و استانداردسازی شانه‌های راه نقش مؤثری در جلوگیری از واژگونی خودروها و کاهش شدت حوادث ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تفت تمام توان خود را برای بهسازی مسیرها، ارتقای ایمنی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز در سایر محورهای مواصلاتی و روستایی شهرستان به کار خواهد بست.