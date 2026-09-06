  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

یحیی سریع: پهپاد «وینگ لونگ ۲» دشمن سعودی بر فراز تعز سرنگون شد

یحیی سریع: پهپاد «وینگ لونگ ۲» دشمن سعودی بر فراز تعز سرنگون شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان بر فراز استان تعز یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، نیروهای مسلح یمن از سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان خبر دادند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این پهپاد صبح امروز هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال یک پهپاد مسلح جاسوسی دشمن سعودی از نوع «وینگ لونگ ۲» را هنگام ماموریت خصمانه صبح امروز بر فراز شمال غرب مقبنه در استان تعز با سلاح مناسب هدف قرار داده و ساقط کردند.

کد مطلب 6939353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خدا قوت پهلوان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها