یحیی سریع: پهپاد «وینگ لونگ ۲» دشمن سعودی بر فراز تعز سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، نیروهای مسلح یمن از سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان خبر دادند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این پهپاد صبح امروز هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال یک پهپاد مسلح جاسوسی دشمن سعودی از نوع «وینگ لونگ ۲» را هنگام ماموریت خصمانه صبح امروز بر فراز شمال غرب مقبنه در استان تعز با سلاح مناسب هدف قرار داده و ساقط کردند.