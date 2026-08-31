خبرگزاری مهر، گروه استانها: گروههای جهادی ساوه با حضور در مناطق کمتر برخوردار، علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی و آموزشی، تلاش میکنند با تکیه بر ظرفیت مردم محلی و خیرین، بخشی از مشکلات زیرساختی و اجتماعی این مناطق را برطرف کنند.
فعالان جهادی معتقدند استمرار این حرکت نیازمند مشارکت مردم، حمایت دستگاههای مسئول و معرفی جذابیتهای فعالیتهای جهادی به نسل جدید است.
اجرای طرحهای محرومیتزدایی و خدمترسانی در مناطق کمبرخوردار ساوه
فرمانده ناحیه سپاه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعهای از طرحهای محرومیتزدایی، عمرانی، اشتغالزایی و خدماتی در روستاها و مناطق کمبرخوردار این شهرستان خبر داد و گفت:اجرای پروژههای تأمین آب شرب روستایی از جمله حفاری چاههای آب، اجرای خطوط انتقال و شبکه لولهکشی، احداث مخازن ذخیره آب و واگذاری انشعاب رایگان از جمله برنامههای اجراشده در این مناطق است.
سرهنگ حسین روح افزا افزود: در کنار این اقدامات، پروژههای احداث و تکمیل ایستگاههای پمپاژ آب شرب روستایی نیز با هدف بهبود دسترسی روستاییان به آب پایدار و رفع مشکلات موجود در این حوزه اجرا میشود.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز پروژههایی همچون احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی و بتنی کردن انهار در قالب طرح «آبخیز تا جالیز» در دستور کار قرار گرفته و در برخی مناطق اجرا شده است.
روحافزا همچنین از اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: راهسازی و آسفالت راههای روستایی از دیگر اقدامات انجامشده با هدف بهبود دسترسی روستاییان، تسهیل تردد و ارتقای زیرساختهای مناطق کمبرخوردار است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز اظهار کرد: احداث یادمانهای شهدا و مرمت مدارس شهری و روستایی از دیگر پروژههایی است که با رویکرد تقویت زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دنبال میشود.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه افزود: در حوزه مدارس همچنین طرح رنگآمیزی و بهسازی فضای آموزشی در قالب «طرح شهید عجمیان» اجرا شده و تلاش میشود با مشارکت گروههای جهادی، محیط مدارس برای دانشآموزان مناسبتر و شادابتر شود.
سرهنگ روحافزا با اشاره به حمایت از اقشار کمبرخوردار و تقویت اشتغال در مناطق هدف گفت: واگذاری تسهیلات اشتغالزایی به افراد واجد شرایط نیز از دیگر برنامههای حمایتی است که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و کمک به توانمندسازی خانوادهها دنبال میشود.
وی تهیه و توزیع جهیزیه برای زوجهای کمبرخوردار شهرستان ساوه، توزیع بستههای معیشتی و همچنین تهیه و توزیع کیف، کفش و لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه همچنین از اجرای پویش «نذر خون» خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت نیروهای بسیجی و گروههای مردمی و با هدف کمک به تأمین نیاز مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی برگزار میشود.
روحافزا به فعالیت گروههای جهادی در حوزههای مختلف اشاره کرد و افزود: برگزاری اردوهای جهادی، میز خدمت و میدان خدمت و همچنین ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی تخصصی و توزیع رایگان دارو از جمله برنامههایی است که با هدف ارائه خدمات مستقیم به مردم مناطق کمبرخوردار اجرا میشود.
وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات محرومیتزدایی و خدمترسانی با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، بسیجیان، دستگاههای اجرایی و خیران دنبال میشود و تلاش داریم با تداوم این اقدامات، بخشی از مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم مناطق کمبرخوردار شهرستان ساوه برطرف شود.
باید جذابیت فعالیتهای جهادی را به نسل جدید نشان دهیم
معلم جهادگر و فعال فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه حضور در فعالیتهای جهادی و محرومیتزدایی اظهار کرد: خدمترسانی به مردم و حضور در مناطق محروم، حس بسیار خوبی به انسان میدهد و یکی از مهمترین انگیزههای ادامه این مسیر، همین احساس رضایت و اثرگذاری در زندگی مردم است.
جعفر رجبی افزود: در طول سالهای گذشته در فعالیتهای مختلف جهادی حضور داشتهایم و تلاش کردهایم در کنار مردم روستاها، در رفع مشکلات و نیازهای آنان نقش داشته باشیم، یکی از مهمترین نکات در این فعالیتها، مشارکت خود اهالی روستا است؛ بهگونهای که مردم محلی در بسیاری از پروژهها برای تهیه مصالح و اجرای کار با گروههای جهادی همکاری میکنند.
رجبی با بیان اینکه مشارکت مردم محلی موجب افزایش اثربخشی طرحهای محرومیتزدایی میشود، تصریح کرد: وقتی اهالی یک روستا در اجرای پروژه مشارکت میکنند، علاوه بر اینکه بخشی از هزینهها و مشکلات اجرایی کاهش پیدا میکند، مردم نسبت به نتیجه کار احساس تعلق بیشتری خواهند داشت و در نگهداری و ادامه فعالیتها نیز همکاری بیشتری میکنند.
وی درباره ضرورت جذب نسل جوان به فعالیتهای جهادی گفت: برای اینکه نسل جدید وارد این عرصه شود، باید جذابیتهای فعالیتهای جهادی و اثرگذاری آن را به جوانان نشان دهیم، نسل جدید به فعالیتهای گروهی و حضور در جمع دوستان علاقهمند است و ما میتوانیم همین روحیه را در مسیر خدمترسانی به مردم به کار بگیریم.
مشارکت در محرومیتزدایی با محوریت مردم محلی؛ روایت خدمت در مدرسه روستای کبودکمر
یک فعال حوزه آموزشی و اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه حضور خود در مناطق محروم و مشارکت در طرحها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ در مدرسهای واقع در روستای کبودکمر از توابع بخش خرقان شهرستان زرندیه مشغول به فعالیت بودم منطقهای که به دلیل دورافتادگی، صعبالعبور بودن مسیر بهویژه در فصل زمستان و محدودیت امکانات، با مشکلات متعددی مواجه است.
امیر حسینی افزود: یکی از مهمترین نیازهای این مدرسه، ساماندهی فضای پیرامونی و احداث دیوارکشی مناسب بود، بخشهایی از دیوار مدرسه تخریب شده و ارتفاع دیوار نیز به اندازهای نبود که مانع ورود حیوانات به محوطه مدرسه شود و با توجه به شرایط منطقه و کوهستانی بودن روستا، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، امنیت و آرامش دانشآموزان را نیز تحت تأثیر قرار میداد.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای بومی در محرومیتزدایی گفت: اعتقاد من این بود که اگر هزینه و اجرای پروژه با مشارکت خیران، مسئولان و اهالی همان روستا انجام شود، مردم نسبت به نتیجه کار احساس تعلق بیشتری خواهند داشت و در نگهداری و استمرار آن نیز دلسوزانهتر عمل خواهند کرد، به همین دلیل تلاش شد تا حد امکان از ظرفیت خیرین و مردم همان منطقه استفاده شود.
این فعال حوزه آموزشی و اجتماعی با اشاره به وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی مدرسه اظهار کرد: سرویس بهداشتی مدرسه بسیار قدیمی و نامناسب بود و امکانات اولیهای مانند آب گرم، شیرآلات و روشویی مناسب وجود نداشت و شرایط بهگونهای بود که دانشآموزان تمایلی به استفاده از سرویس بهداشتی نداشتند و گاهی ترجیح میدادند تا پایان زمان مدرسه خود را نگه دارند و پس از بازگشت به منزل از سرویس استفاده کنند.
وی افزود: با کمک اهالی، اولیا و خیرین روستا، دو چشمه سرویس بهداشتی جدید در داخل سالن مدرسه احداث شد تا دانشآموزان برای استفاده از آن در فصل زمستان با مشکل مواجه نشوند و با توجه به کوهستانی بودن منطقه، احداث سرویس در داخل ساختمان از یخزدگی لولهها و مشکلات ناشی از بارش برف و سرمای شدید نیز جلوگیری میکرد.
حسینی ادامه داد: علاوه بر احداث سرویسهای بهداشتی، یک حمام نیز در مدرسه ساخته شد و فضای مناسبی برای روشویی و نصب شیرآلات جدید ایجاد شد تا حداقل امکانات بهداشتی مورد نیاز دانشآموزان فراهم شود.
این معلم با بیان اینکه جمعیت دانشآموزی مدرسه در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳ تا ۳۴ نفر بود، گفت: در آن مدرسه دو معلم حضور داشتند و بخش قابل توجهی از امور آموزشی و اجرایی مدرسه بر عهده من بود، با وجود اینکه سابقه سکونت در روستا نداشتم، هر روز مسیر را طی میکردم و در کنار فعالیتهای آموزشی، تلاش داشتم در حوزه عمرانی و بهبود شرایط مدرسه نیز نقش داشته باشم.
حسینی محرومیت در روستاهای دورافتاده را چندبعدی دانست و تصریح کرد: مشکلات این مناطق فقط به مسائل عمرانی محدود نمیشود، ضعف زیرساختهای ارتباطی و اینترنت، محدودیت امکانات، دشواری دسترسی و صعبالعبور بودن مسیرها، بهویژه در فصل زمستان، از جمله مشکلاتی است که مردم این مناطق با آن مواجه هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تربیت نسل جدید برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و محرومیتزدایی گفت: نسل امروز باید خدمت به مردم و مسئولیت اجتماعی را از نزدیک ببیند و نسبت به اهمیت آن آگاه شود باید بتوانیم جوانان را به این درک برسانیم که انسان موجودی اجتماعی است و جهان اجتماعی حاصل کنش و رفتار انسانهاست.
این فعال حوزه آموزش و اجتماعی گفت: اگر افراد به این باور برسند که رفتار و تصمیمهای آنان در جامعه اثرگذار است، طبیعتاً مسئولیت اجتماعی خود را جدیتر خواهند گرفت.
حسینی تصریح کرد: رسال ما این است که نسل جدید را با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشنا کنیم و به آنان نشان دهیم که در کنار فعالیتهای شخصی و حرفهای، توجه به نیازهای جامعه و کمک به رفع محرومیت نیز بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی هر فرد است.
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