مهدی رحمن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش جشن عاطفه‌ها فرصتی برای ترویج فرهنگ مهرورزی، انفاق و نیکوکاری است که همزمان با سراسر کشور از ۱۵ مرداد ماه در مازندران آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت،

وی افزود: این پویش با شعار «آینده ساز باشیم» برگزار می‌شود و هدف آن تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد است، هر ساله در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، این برنامه به کمک خیرین و نیکوکاران استان انجام می‌شود.

رحمن زاده با اشاره به آمادگی دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان برای دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی گفت: مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۱۱۸۸۷۷ و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با تقدیر از همراهی مردم نیکوکار و خیرین بیان داشت: سال گذشته در جشن عاطفه‌ها ۶۸ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شد و به دست دانش‌آموزان نیازمند رسید.

وی همچنین از مردم دعوت کرد تا به پویش «آینده ساز باشیم» بپیوندند و افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده، مراسم جشن عاطفه‌ها در نیمه دوم شهریور ماه در معابر شهری و مصلی‌های نماز جمعه استان برگزار می‌شود و در نیمه اول مهر ماه نیز مراسم «زنگ عاطفه‌ها» در مدارس استان برگزار خواهد شد.

