حمزهعلی شریفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری «جشن عاطفهها» در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس با هدف تعمیق فرهنگ احسان و نیکوکاری و کمک به دانشآموزان نیازمند، اظهار کرد: این پویش ملی امسال با شعار «آینده ساز باشیم» هم در سطح شهر و هم در مدارس برگزار خواهد شد که تلاشی برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پویش ملی عاطفهها فرصتی برای مهرورزی و مهربانی است، ادامه داد: هر ساله در ایام پایانی شهریور و فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس حمایت از دانشآموزان و افزایش شور و نشاط آنها را در سراسر کشور و استان چهارمحال و بختیاری داریم.
شریفپور از آمادگی ۱۱۷ مرکز نیکوکاری در سراسر استان برای برگزاری جشن عاطفهها و دریافت کمکهای مردمی خبر داد و بیان کرد: همچنین این جشن در میعادگاههای نماز جمعه در سراسر استان در روز ۲۱ شهریورماه برگزار میشود.
وی با ذکر اینکه برنامه نمادین و محوری جشن عاطفهها در مدارس نیز با بازگشایی مدارس در هفته اول مهرماه برگزار و کمکهای دانشآموزان جمعآوری خواهد شد، افزود: این کمکها به دانشآموزان تحت پوشش و دانشآموزان نیازمندی که مدیران و معاونان مدارس شناسایی میکنند، اهدا خواهد شد.
شریفپور وی با اشاره به اینکه سرانه حمایت از دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در طول سال از ۸۰۰ هزار تا بالغ بر یک میلیون است، افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانشآموز مقاطع مختلف تحصیلی و ۲ هزار ۲۲۶ دانشجو از فوق دیپلم تا دکترای تخصصی در استان تحت پوشش هستند که برای سال تحصیلی جدید باید حمایت یک میلیون تومانی از دانشآموزان مددجو صورت گیرد.
رسانهها بازوی کمکی کمیتهها باشند
وی کمک رسانهها برای اجرای هر چه بهتر جشن عاطفهها در آستانه سال تحصیلی جدید را خواستار شد و بیان کرد: در کنار جشن عاطفهها، طرح «مهرآموز» کمیته امداد نیز در مدارس با هدف جذب حامی اجرایی خواهد شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از اصحاب رسانه این انتظار میرود که رابط افتخاری کمیته امداد در اطلاعرسانی روشهای مشارکت مردم در ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و نیز شناسایی و معرفی نیازمندان جامعه به کمیته امداد باشند.
شریفپور با یادآوری خدمات الکترونیکی کمیته امداد، تصریح کرد: در این راستا روشهای پرداخت کمکهای نقدی از طریق کد دستوری #۳۸*۸۸۷۷* و نیز واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ در اختیار مردم خیر و نیکاندیش قرار دارد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: نیکوکاران همچنین برای پرداخت صدقه آنلاین میتوانند از طریق سامانه سما به آدرس sama.emdad.ir/sama با وارد کردن شماره موبایل یک صندوق صدقه الکترونیکی برای خود ایجاد و صدقات و کمکهای خود را اهدا کنند.
