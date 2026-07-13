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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

۲۸۵ میلیارد تومان مطالبات گندم کاران استان سمنان پرداخت شد

۲۸۵ میلیارد تومان مطالبات گندم کاران استان سمنان پرداخت شد

سمنان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از خرید تضمینی ۴۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸۵ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی ظهر دوشنبه در بازدید مراکز خرید گندم سمنان با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در استان سمنان اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تا پایان روز شنبه بیستم تیرماه، ۴۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش این میزان محصول بیش از ۲۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات کشاورزان به صورت مرحله‌ای و پس از تأمین اعتبار انجام می‌شود، افزود: تاکنون ۲۸۵ میلیارد تومان، معادل ۱۳ درصد از مطالبات گندم‌کاران استان به حساب آنان واریز شده و پیگیری‌های لازم برای پرداخت مابقی مطالبات از طریق وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه روند خرید تضمینی گندم در برخی مناطق استان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: به دلیل شرایط اقلیمی و زمان متفاوت برداشت در مناطق کوهستانی شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی، مراکز خرید تا اواخر مردادماه آماده تحویل محصول کشاورزان خواهند بود.

تحصیلی خرید تضمینی را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان، نقش مهمی در تأمین ذخایر راهبردی گندم کشور و حفظ امنیت غذایی دارد.

وی همچنین با اشاره به سطح زیر کشت گندم در استان سمنان گفت: طی سال جاری ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافت که از این میزان، حدود ۳۰ هزار و ۲۰۰ هکتار به مرحله برداشت محصول و خرید تضمینی رسیده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند برداشت در مناطق سردسیر و تأمین به‌موقع اعتبارات، هم فرآیند خرید تضمینی بدون وقفه ادامه یابد و هم مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

کد مطلب 6886855

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