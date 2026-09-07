خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهریور ماه فصل شوق و شور خرید لوازم التحریر است. فصلی که در مغازه های نوشت افزار در لا به لای مدادهای رنگارنگ و دفترهایی خوش آب و رنگ، دورانی کودکی زنده می شود و به روزهای شیرینی می رویم که جز همبازی بودن در مسیر خانه و مدرسه دغدغه ای نداشتیم.

اما این روزها گرانی لوازم التحریر فشار مضاعفی بر دوش خانواده ها به ویژه آن هایی که چند فرزند محصل دارند وارد کرده است و به نظر می رسد نظارت‌ها بر بازار نوشت افزار باید افزایش یابد.

سنگینی هزینه لوازم التحریر بر دوش خانواده ها

مهناز بشارتی از شهروندان خراسان جنوبی که یک فرزند کلاس چهارمی و یک فرزند دبیرستانی دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت لوازم التحریر مانند سایر محصولات بالا رفته است و متأسفانه رقابت بین دانش آموزان باعث شده که به سمت خرید لوازم التحریر فانتزی و گران قیمت بروند.

وی ادامه داد: دفتر ۲۰۰ هزار تومنی، ماگ ۸۰۰ هزار تومنی، کیف دو میلیونی، مدادرنگی ۲۴ تایی حدود ۳۰۰ هزار تومنی همه اقلامی است که برای خانواده های دارای چند فرزند محصل در مجموع هزینه زیادی را به همراه دارد.

شروع سال جدید با کیف سال قبل

بشارتی تأکید کرد: البته در کنار لوازم التحریر باید هزینه کفش و لباس فرم مدرسه و ... را نیز در نظر گرفت که این اقلام نیز هزینه های چند میلیونی برای خانواده ها به دنبال دارند.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: گرانی ها باعث شده که برخی از خانواده ها ترجیح بدهند که فرزندشان با همان کیف و کفش سال گذشته به مدرسه برود.

بشارتی تصریح کرد: برای یک پدر و مادر بسیار سخت است که به عنوان مثال فرزند دبستانی شیرین زبان او درخواست خرید یک کیف با طرح خاص و یا لوازم التحریر شیک داشته باشد ولی او نتواند خواسته فرزندش را برآورده کند.

رضا سیدی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همیشه برای من خرید لوازم التحریر شیرین و جذاب بوده است و خاطرات دوران کودکی را برای من زنده می کند.

وی ادامه داد: برای همین همیشه خودم به فرزندانم پیشنهاد خرید لوازم التحریر و نوشت افزار را می دهم ولی گرانی ها و قیمت های بی ثبات، باعث شده که ملاحظات بیشتری در خرید لحاظ کنم به ویژه آنکه دو فرزند محصل دارم.

این شهروند خراسان جنوبی ادامه داد: وقتی قیمت کیف از دو میلیون هم گذشته و یک دفتر به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، طبیعی است که فشار مضاعفی به خانواده ها در تأمین لوازم التحریر وارد می شود.

پای درددل اصناف

علی خونیکی، رئیس اتحادیه نوشت افزار و محصولات فرهنگی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت افتصادی که به وجود آمده یکی از دغدغه های کسبه این است اجناس را به قیمتی بفروشند که به واسطه تلاطم بازار سودی عایدشان شود و کالای جدید بخرند.

خونیکی گفت: قیمت کاغذ از دیروز تا امروز تغییر کرده و خب به صورت طبیعی افزایش قیمت کاغذ بر روی قیمت دفتر، دفترچه، کاغذ کلاسور و ... تأثیر می گذارد و به ویژه برای خریدهای بعدی کسبه را تحت فشار قرار می دهد.

وی ادامه داد: نکته دوم شکایت از برخی از مدارس خراسان جنوبی داریم که والدین را مجبور به خرید از برخی از مغازه های لوازم التحریر خاص می کنند که در این زمینه به آموزش و پرورش هم نامه زده ایم.

قیمت نوشت افزار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

خونیکی با اشاره به اینکه افزایش قیمت لوازم التحریر از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، گفت: به عنوان مثال یک خودکار ایرانی است که سال گذشته هشت هزار تومان بود، امسال ۱۷ هزار تومان است که یک افزایش ۱۲۰ درصدی را نشان می دهد.

رئیس اتحادیه نوشت افزار و محصولات فرهنگی خراسان جنوبی گفت: دفتر فنری ۱۰۰ برگ معمولی که جنس متوسطی داشته باشد حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و مداد رنگی ۱۲ تایی جنس معمولی نیز ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است.

خونیکی گفت: نکته دیگر این است که برخی از دیگر از اصناف در این فصل در کنار اقلام صنف خود، لوازم التحریر می فروشند که از این موضوع به شدت گلایه مند هستیم و چرا باید در کافی نت و سوپر مارکت و ... لوازم التحریر فروخته شود.

وی یادآور شد: این وضعیت اقتصادی باعث شده بسیاری از صنف ما کارشان به تعطیلی کشیده شود.

بازدید قاضی القضات خراسان جنوبی از بازار اقلام مهر ماهی

محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف بررسی وضعیت بازار کالا و خدمات مورد نیاز دانش‌آموزان، از واحدهای صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر، کفش، پوشاک مدارس و همچنین باربری‌ها بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، از مجموعه فروشندگان لوازم‌التحریر، کفش و پوشاک مدارس و همچنین صنف باربری بازدید به عمل آمد و خوشبختانه در زمینه تأمین کالا و ارائه خدمات، مشکل خاصی مشاهده نشد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: دغدغه اصلی بازاریان این است که هنوز زمان مناسب برای آغاز خریدهای مدارس نرسیده است، هرچند تا زمان بازگشایی مدارس فرصت کافی وجود دارد.

عبداللهی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بازاریان، مشخص شدن وضعیت نحوه فعالیت مدارس از حیث حضوری یا غیرحضوری بودن است که در این زمینه اعلام شده تصمیم قاطع حاکمیت، بازگشایی مدارس و برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در جریان بازدیدها، در برخی واحدهای صنفی اختلاف قیمت‌هایی مشاهده شد و در مواردی قیمت‌های اعلام‌شده از سوی برخی تولیدکنندگان و فروشندگان، تفاوت قابل توجهی با سایر واحدها داشت.

عبداللهی تأکید کرد: این تفاوت قیمت‌ها ضرورت نظارت جامع‌تر را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی و آموزش و پرورش استان با جدیت بیشتری این موضوع را رصد و پایش کنند.